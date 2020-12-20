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Çırmıhtı’daki güreş sahası yenileniyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Kiraz Festivallerinde geleneksel hale dönüşen Karakucak Güreşleri başta olmak üzere sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Güreş Sahasını, Spor Toto Teşkilatıyla ortaklaşa yapılacak bir yatırımla, baştan aşağıya yeniliyor.

MALATYA 20.12.2020, 14:47
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Çırmıhtı’daki güreş sahası yenileniyor

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Kiraz Festivallerinde geleneksel hale dönüşen Karakucak Güreşleri başta olmak üzere sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Güreş Sahasını, Spor Toto Teşkilatıyla ortaklaşa yapılacak bir yatırımla, baştan aşağıya yeniliyor.

Kadim Çırmıhtı’nın kültürel ve tarihsel miraslarının hem korunması hem de farklı projelerle günümüzden geleceğe taşınması noktasında yatırımlarına hız kesmeden devam eden Yeşilyurt Belediyesi, Mollakasım Mahallesinde uzun yıllardır hizmet veren ve Kadim Çırmıhtı ile özdeşleşmiş mekânların başında gelen Güreş Sahasını, farklı bir projeyle 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği bir spor kompleksi hüviyetine kavuşturmak adına düğmeye bastı.

Toplam iki dönüm alan üzerine kurulu olan Güreş Sahasının tribünleri 570 kişilik olarak yeniden tasarlanıp, tribünün altına antrenman salonları, soyunma odaları, lavabo, duş, wc ve kafeterya yapılacak. 1.000 metrekareden oluşan yeşil alanın alt yapı ve drenaj sistemi yeniden elden geçirilip, yaz aylarında karakucak güreşleri diğer dönemlerde ise farklı spor dallarının yapılabileceği nezih bir görüntüye ulaştırılacak.

Güreş Sahasının farklı bir kimliğe ulaşması adına yatırımların başlatılması talimatını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yenilenecek olan tribünleri, yeşil alanları, çevre düzenlemesi, kafeteryası ve antrenman salonlarıyla mevcut yapısı büyük bir değişe uğrayacak olan Güreş Sahasında incelemelerde bulundu.

Hazırlanan proje hakkında katılımcılara detaylı bilgiler paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Güreş Sahasının mevcut yapısını daha modern ve nezih bir görüntüye ulaştıracaklarını söyledi.

Güreş Sahasındaki yenileme ve dönüşüm yatırımlarını Spor Toto Teşkilatıyla birlikte gerçeğe dönüştüreceklerini ifade eden Çınar, “Kadim Çırmıhtı’mız ile özdeşleşmiş alanlar arasında yer alıp, Kiraz Festivallerimizin hem açılış törenlerine hem de karakucak güreşlerimize ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Güreş Sahamızı baştan aşağıya yenilemek adına çalışmalarımız hız verdik. Etüd Proje Müdürlüğümüz burayla ilgili çok güzel bir proje hazırladı. Spor Toto Teşkilatımızla ortaklaşa yapacağımız yatırımlarla bu özel mekanı, bölgemizin gelişimine yakışır bir seviyeye ulaştıracağız. 570 oturma kapasiteli olacak şekilde yeniden dizayn edeceğimiz tribünlerimizi yenileyip, tribünün altına antrenman salonları, kafeterya, soyunma odaları, lavabolar yapacağız. Bunun yanı sıra büyük bir heyecana sahne olan karakucak güreşlerimizin yapıldığı yeşil alanın alt yapı ve drenaj sistemini baştan aşağıya yenileyerek çimlerimizi değiştireceğiz. Burayı hem karakucak güreşlerimiz hem de farklı spor dallarının yapılacağı modern bir spor tesisi hüviyetine ulaştıracağız. Yeşilyurt’umuzda başlattığımız spor tesisi hamlesine böylesine değerli bir alanın dönüşümünü sağlayarak ciddi bir destek sağlamış olacağız. Düzenlenecek yerel ve ulusal organizasyonlar için Çırmıhtı’mıza gelecek olan sporcularımız bir yandan güzel şartlarda sporunu yaparken diğer taraftan da bölgemizin tarihsel ve doğal güzelliklerini de yakından görme fırsatına ulaşacaklar. Tarihi ve doğal güzelliklere sahip bölgemizin tanıtımını da büyük bir katkı sağlayacak olan projemizin ihalesini yakın zamanda yaparak yenileme ve dönüşüm yatırımlarımıza hız vereceğiz” diye konuştu.

Güreş Sahasında ki inceleme programına, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, Yeşilyurt eski Belediye Başkanı Mehmet Kavuk, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Mollakasım Mahalle Muhtarı Musa Taşdemir, Hamidiye Mahalle Muhtarı Kazım Karabekir Canal, Hıroğlu Mahalle Muhtarı Uğur Topaloğlu ile Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri ve Etüd Proje Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
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