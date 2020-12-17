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Çınar’dan yatırım vurgusu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gelecek nesillere emanet edeceğimiz en büyük eserlerimizden olan Beylerderesi Şehir Parkı ve Millet Bahçemizle tercih edilen bölgelerimiz arasında yer alan Yakınca mahallemizin ulaşım ağını konforlu bir düzeye ulaştırıyoruz. Hizmete giren parklar ve yenilenen yollarıyla Yakınca’nın ve bölgemizin cazibesini artırmaktayız ” dedi.

MALATYA 17.12.2020, 13:37
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Çınar’dan yatırım vurgusu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Gelecek nesillere emanet edeceğimiz en büyük eserlerimizden olan Beylerderesi Şehir Parkı ve Millet Bahçemizle tercih edilen bölgelerimiz arasında yer alan Yakınca mahallemizin ulaşım ağını konforlu bir düzeye ulaştırıyoruz. Hizmete giren parklar ve yenilenen yollarıyla Yakınca’nın ve bölgemizin cazibesini artırmaktayız ” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Yetkilileri ve Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ile birlikte, Beylerderesi Şehir Parkı etrafında gerçekleşen yol yenileme, sıcak asfalt serimi ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin yaptığı yatırımlar neticesinde mahallenin sosyal yaşam seviyesinin ciddi seviyede yükseldiğini ifade eden Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç, “Yeşilyurt Belediyemiz tarafından mahallemize kazandırılan Millet Bahçesindeki nezih ve konforlu alanlarda keyifli vakit geçirmek isteyen hemşerilerimizin hem piknik alanlarına ulaşımını sağlamak hem de rahat bir ortamda yürüyüşlerini yapmaları adına yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda olan yolumuz baştan aşağıya yenileniyor. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere ekiplerine gösterdikleri bu duyarlılık ve özverili çalışmalarından dolayı şahsım ve mahalle sakinleri adına şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Beylerderesi Şehir Parkı Projesi kapsamındaki yatırımları teker teker gerçeğe dönüştürdüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Belediyemizin dev yatırımlarından olan Beylerderesi Şehir Parkımızın içerisindeki Millet Bahçemizin yan tarafındaki iki km’lik yolumuzu bölgemizin değişen kimliğine yakışır bir şekilde baştan aşağıya dönüşümünü sağlıyoruz. Alt yapı çalışmaları sona eren yolumuzu fınısherli sıcak asfalt ile modern ve konforlu bir görüntüye ulaştırmaktayız. Yeşilyurt’umuzun bütün yaşam noktalarında farklı saha çalışmaları yaparak cadde ve sokaklarımızın prestij seviyesini yükseltmeye devam ediyoruz. Mahallelerimizin cazibesini kalıcı ve nitelikli yatırımlarla daha güçlü hale getirmekteyiz. İlçemizin güzelliklerine yeni güzellikler katarak geleceğe güzel eserler emanet ediyoruz. Yapımına etaplar halinde devam ettiğimiz ve Yeşilyurt’umuzun geleceğine emanet edeceğimiz dev yatırımlarımız arasında yer alan Beylerderesi Şehir Parkımız kapsamında hem gölet etrafında ki yenileme hem de Millet Bahçemizin bulunduğu alandaki park yapımları, yol yenileme, çevre düzenleme çalışmalarına çok büyük önem veriyoruz. Bütün yatırımlarımızı bir bütün haline sürdürüp, bu tür projelere örneklik teşkil edecek çok kıymetli bir yatırımı Yeşilyurt’umuzun hizmetine sunacağız. Projemiz içerisinde yer alan etapları tamamladığımız zaman hemen hizmete açıyoruz, hemşerilerimizden de çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Buradaki hem park alanlarımızdan hem de sosyal donatılardan faydalanan 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın memnuniyetini görmek bizim ne kadar doğru ve isabetli bir karar aldığımızı gözler önüne sermektedir. Bütün güzellikleri içerisinde barındıran Yeşilyurt’umuz bu ve benzeri tüm güzel yatırımların hepsine sonuna kadar layıktır. Bizler aldığımız sorumlulukları yerine layıkıyla yerine getirmek içinde böylesine bölgemize değer katacak, insanlarımızın yaşam seviyesini artıracak yatırımlarımızın sayısını artırmak içinde mesai mefhumu tanımadan çalışıyoruz ve koşturuyoruz. Bölgemizin parlayan yıldızı olan Yeşilyurt’umuzu hem fiziksel yatırımlar hem de eğitim, sosyal, kültürel, çevre ve sportif yatırımlarımızla geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımıza ilgi ve desteğini esirgemeyen başta muhtarımız olmak üzere bizlere her daim sahip çıkıp güzel sözleriyle moral veren mahalle sakinlerine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Yatırımlarımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Başkan Çınar, devam eden yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alırken, Millet Bahçesinde güzel havanın tadını çıkartan vatandaşlarla sohbet edip, taleplerini dinledi.
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