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Çınar’dan meslek odaları başkanlarına ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da faaliyetlerini sürdüren ve kısa süre önce seçimlerini tamamlayan meslek odalarının yeni başkan ve yönetim kurullarını ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

MALATYA 09.02.2022, 12:53
Çınar’dan meslek odaları başkanlarına ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya’da faaliyetlerini sürdüren ve kısa süre önce seçimlerini tamamlayan meslek odalarının yeni başkan ve yönetim kurullarını ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kahveciler Esnaf Odası, Kuyumcular Esnaf Odası, Terziler Odası, Attarlar Esnaf Odası, Emlakçılar Odası, Lokantacılar Esnaf Odası, Kasaplar Odası, Manifaturacılar Odası, Hazır Elbiseciler Odası, Zahireciler Odası, Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası ile Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçılar Esnaf Oda Başkanlarıyla bir araya gelip, yeni dönem için başarılar diledi. Meslek odalarıyla güçlü bir diyaloga sahip olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, meslek odalarının aktif ve dinamik çalışma anlayışının yerel yönetimlerin çalışmalarına olumlu etkiler bıraktığını ifade etti.

Olağan Genel Kurullarda üyelerinin oylarıyla yeni dönem için göreve seçilen bütün Meslek Odası Başkanları ve Yönetim Kurullarına başarılar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Tarih, kültür ve gastronomi kenti olan Yeşilyurt’un var olan zenginliklerini doğru ve planlı yatırımlarla geleceğe taşımak için özellikle sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek odalarımızla güçlü bir diyaloga ve iletişime sahibiz. Malatya’da son günlerde meslek odalarımızda seçim heyecanı yaşanıyor, tatlı bir rekabet söz konusu, seçimlerinin birlik, beraberlik ve kardeşlik ortamında geçmesi, bizleri sevindirmektedir. Bu güzel atmosferi oluşturan, emek sarf eden herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki dört yıllık dönem için üyelerden yetki alan başkanlarımızın güzel ve hayırlı çalışmaların altına imza atacaklarına inanıyorum. Dostluk, kardeşlik ve güzellikler içerisinde gerçekleşen seçimlerin ardından yeni dönem için seçilen meslek odalarımızın başkanlarına ve yönetim kurullarına en kalbi duygularımla başarılar diliyorum. Tüm seçimlerin birlik ve beraberlik içerisinde geçmesi Malatya’nın ekonomik yönden gelişmesine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Önemli olan burada şehrimizin kazanmasıdır. Yeni seçilen Başkanlarımızın ve Yönetim Kurullarımızın da bu anlayışla çalışacaklarına, yeni projeler ve hizmetlerle kentimize ve esnaflarımıza büyük değerler katacaklarına inanıyorum. Bizlerde bu aşamada her türlü desteği vermeye hazırız. Aynı zamanda sanayi kenti olan ilçemizde sanayicilerimizin ve esnaflarımızın her zaman yanındayız. Çünkü esnaf ve sanatkarlarımız ülkemizin lokomotifidir. Esnaflarımızın daha iyi şartlarda ticaretini sürdürmesi içinde elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” dedi.

Sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının hizmetlerini önemsediklerini ve desteklerini vurgulayan Çınar, "Malatya’mızın ve Yeşilyurt’umuzun daha fazla gelişmesi noktasında desteklerini esirgemeyen bütün kurum ve kuruluşlarımızla iletişim halinde olmaya, istişare geleneği çerçevesinde hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Hiç şüphesiz, sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları toplumları yönlendiren, eğitim, sosyal ve kültürel anlamda geliştiren ve kamu kurum ile kuruluşları çalıştıran bir işleve sahiptir. Bu anlayışı hizmetlerinin temeline yerleştiren odalarımızın önerileri, yaklaşımları ve tespitleri yerel yönetimlerin hizmetlerine önemli katkılar sunmaktadır. Bizler de ilçemizin kalkınması ve gelişmesi için hayata geçirdiğimiz veya planladığımız bütün yatırımlarımızı sivil toplum kuruluşlarımız ve meslek odalarımızla istişare halinde hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Tüm kurumlarımız ve odalarımız ile iş birliği içerisinde kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Yerel yöneticiler olarak hem kentimizin marka değerini artırmak hem de var olan ticari kapasitesini artırmak içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yatırımlarımız ve projelerimizin neticesinde Yeşilyurt’umuz marka şehir olma yolunda büyük mesafeler aldı. Sporda, sanatta, kültürde, fiziksel yatırımlarda, sanayide ve gastronomide her geçen gün geleceğe daha güzel bakan ilçemizin güçlü potansiyeline değer katmak ve ilerletmek için dün olduğu gibi bundan sonrada toplumun tüm dinamikleri ve oda başkanlarımızla birlikte hareket etmeye, ortak projelerde buluşmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Belediye olarak kentimize ve ilçemize değer katacak her türlü proje ve öneriye açığız. Bu vesileyle göreve seçilen oda başkanlarımızı tebrik ediyorum ve görevlerinde üstün başarılar diliyorum. Rabbim güzel hizmetler yapmalarını nasip etsin” şeklinde konuştu.

Olağan genel kurullarını gerçekleştiren oda başkanları da gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirip Çınar’a teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar dilediler.

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