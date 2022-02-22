Çınar’dan esnaf başkanlarına ziyaret

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Nakliyatçılar Derneği ile Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetimiyle bir araya gelip, talep ve öneriler üzerine istişare toplantısı düzenledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a esnaflara verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Nakliyatçılar Derneği Başkanı Halis Aydoğdu, “ Sayın Başkanımız içimizden ve bizden biri, hizmetlerinden gayet memnunuz. Bizleri de sık sık ziyaret ediyor, sitemizin bazı sorunları vardı, Başkanımıza ilettik, kendisi de yakından ilgilendi ve çözüme kavuşturdu. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz ve çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Nakliyatçılar Derneği Başkan ve Yönetimine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Nakliyatçılar Derneği Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve burada hizmet veren nakliyatçı arkadaşlarımızla bir araya gelip, talep ve öneriler üzerine istişare ettik.Malatya’nın ekonomik hayatının en önemli merkezlerinden biri nakliyatçılar sitesidir, burada hareketlilik ve canlılık varsa ticarette hareketlidir. Kış ayının ülkemizde çetin geçmesiyle birlikte şehirler arası yolların kapalı olması nakliyatçılarımızın işini zorlaştırdı, umarız yağan karın bereketi işlerin açılmasına da vesile olur. Nakliyatçılar Sitesinin Yeşilyurt’ta olması münasebetiyle buradaki esnaflarımızla sık sık bir araya geliyoruz, iletilen talepleri yerine getiriyoruz. Nakliyatçılar Sitesinin gelişmesi, esnaflarımızın daha güzel şartlarda daha iyi hizmet verebilmesi içinde elimizden gelen desteği veriyoruz” ifadelerini konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile beraberindeki heyet daha sonra Mobilyacılar Sitesine giderek geçtiğimiz günlerde yapılan seçimlerde güven tazeleyen Başkan Murat Dilek ile Yönetim Kurulu Üyelerine hayırlı olsun dileklerini paylaştı.

Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek, ziyaretinden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu. Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Yönetimine yeni dönem için başarılar dileyen Çınar da, “ Geçtiğimiz günlerde yapılan olağan genel kurul seçimlerinde yeniden başkanlığa seçilen Murat Dilek ile yönetim kurulu üyesi esnaf ağabeylerimize ve kardeşlerimize başarılar diliyorum. Evlerimizde, işyerlerimizde, çalışma alanlarımızda, okullarımızda, kısacası hayatın olduğu her yerde mobilyacılarımızın bir eserini ve güzel işlerini görebilirsiniz. Hayatını bu mesleğe adayan, emek sarf eden, alın teri döken, burada ticaretini sürdüren bütün esnaflarımıza Cenab-ı Allah hayırlı ve bereketli kazançlar nasip etsin. Yıllardır burada konumlandırılan mobilyacılarımıza buradaki site yeterli gelmiyor, mobilyacılarımıza mevcut site yetmiyor, burayı sürekli geliştirip ilerletmek, büyütmek gerekiyor. Murat Dilek Başkanımızın da gayretli ve istekli çalışmaları var, yeni dönemde de bu çalışmalarını taçlandıracağına inanıyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak her daim yanlarındayız, mobilyacılarımızın daha fazla iş üretmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.