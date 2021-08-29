Çınar’dan 30 Ağustos mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar 30 Ağustos mesajında, “ 30 Ağustos, milletimizin en zor şartlar karşısında bile mücadeleden vazgeçmeyeceğini, vatanını, bayrağını ve hürriyetini canı pahasına koruyacağını bütün dünyaya gösterdiği büyük bir kahramanlık destanıdır” dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Vatan topraklarının kurtuluşu ve bağımsızlığımızı müjdeleyen 30 Ağustos Zaferi’nin 99. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı bağımsızlık mücadelesi vatan topraklarının her köşesine yayılarak 30 Ağustos’ta kazanılan zaferle başarıya ulaşmıştır.

Başkomutanlık Meydan Muhaberesi ile vatan topraklarımız düşman istilâsından kurtarılmış, milletimiz, hürriyet ve bağımsızlığını dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin tarih yolculuğumuzdaki şeref halkalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi ile birlikte vatan toprakları işgalden kurtulmuş, milletimizin önünde yepyeni ufuklar açılmıştır. Büyük Taarruz ile kazanılan zafer tarihten silinmek istenen Türk milletinin yeniden şahlanışının adıdır.

Vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" ifadelerine yer verdi.