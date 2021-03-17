Çınar’dan 18 Mart mesajı

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Milletimizin tarih boyunca vatanını ve istiklalini korumak için gösterdiği fedakârlıklar ve cesaret dolu mücadelelerin en güzel örneklerinden olan Çanakkale Zaferi, büyük bir kahramanlık destanıdır “ dedi.

Çanakkale Zaferi’nin 106. yıldönümü ve 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle kutlama mesajı yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını ve bağımsızlığımızı korumak için şahlanan bir milletin, bağımsızlık ve egemenlik aşkının heyecan ve ibret verici destanıdır. Vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda, Türk milletinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının en güzel kanıtı olan Çanakkale Zaferi, Türk ordusunun ve Türk milletinin dirilişinin başlangıcı, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Dili kültürü ne olursa olsun vatan toprakları için savaşıp Çanakkale’de omuz omuza yatan şehitlerimiz, Türk milletinin sarsılmaz birlik ve beraberliğinin nişanı olmuştur. Çanakkale Zaferi, birlik ve beraberlik, fedakarlık ve vatanseverlik duygularının doruğa ulaştığı, tarihten silinmek istenen bir ulusun bütün yokluk ve imkansızlıklarına rağmen vatanının yüksek bir ruh ve şuurla canı pahasına nasıl savunduğunu gösteren büyük bir mücadeledir. Bugün hepimize düşen ortak görev; ulusal değerlere ve milli birliğimize sahip çıkmak, Çanakkale Savaşı’nı kazanan ruhu korumak ve bu bilinci gelecek kuşaklara aktarmaktır. Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümünde; Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bütün silah arkadaşlarını, vatanımız için canını veren aziz şehitlerimizi ve hayatlarını hiçe sayan gazilerimizi, cephelere sırtında cephane taşıyan cefakâr analarımızı rahmetle, minnetle ve şükranla yâd ediyorum” ifadelerine yer verdi.