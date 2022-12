Çınar: “Yeşilyurt’u Türkiye yüzyılı vizyonuna hazırlamak için çok çalışacağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yaptığı açıklamada, “Yeni yılda da yeni yatırımlarla, yeni projelerle Yeşilyurt’umuza kaliteli hizmetlerin gelmesi için daha fazla çalışacağız” dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yeni yıl mesajında 2022 yılında yapılan ve 2023 yılında devam edecek proje ve hizmetleri değerlendirdi. 2022 yılında Yeşilyurt’un imajına değer katacak çok sayıda yatırımı gerçeğe dönüştürdüklerini ifade eden Çınar, alt ve üst yapıdan sosyal ve kültürel hizmetlere, sağlıktan spora, sosyal yardımlardan kentsel dönüşüm yatırımlarına, gençlik yatırımlarından kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik hizmetleriyle Yeşilyurt’un dört bir tarafına kaliteli hizmetler ulaştırdıklarını söyledi. 2019 yılındaki seçimlerde vaat ettikleri 45 projeyi tamamlayarak vatandaşlara verdikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini, bu sürede bölgenin ihtiyaç duyduğu 45 yeni projeyle birlikte 90 projeyi Yeşilyurt’lularla buluşturmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayan Çınar, Yeşilyurt’u ‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’ anlayışıyla yönettiklerini ve ‘insan odaklı’ yatırımlarla geleceğe hazırladıklarına vurgu yaptı. Çınar, 2022 yılında 18 bin 793 metre imar yolunun yanı sıra 11 bin 941 metre kadastro yolu açtıklarını, 52 bin 270 ton sıcak asfalt serimi, 167 bin metre sathi kaplama, 320 bin 624 ton stabilize yol çalışması,66 bin 627 metrekare kilit taşı, 18 bin 109 metreküp taş duvar, 196 bin 34 metreküp perde duvar çalışması ve 87 adet metruk ev yıkımıyla birlikte vatandaşların konforlu, rahat ve güvenli alanlarda bir hayat sürmesine katkı sunduklarını, ilçenin dört bir tarafında hayata geçen fiziksel yatırımlarla 81 mahallenin tamamında top yekün bir değişim sürecinin yaşandığını söyledi. Başkan Çınar seçim vaatlerinden olan Kilit Taşı Üretim Tesislerini İŞGEM bünyesinde hizmete sunarak, saha çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı.

‘Kadın ve Aile’ yılı olarak ilan ettikleri 2022 yılında kadınların toplumsal hayatta daha fazla söz sahibi olmasını teşvik edecek çok sayıda hizmeti kadınlarla buluşturduklarına dikkat çeken Çınar, ‘Diyarbakır Annelerini’ ziyaretiyle başlattıkları etkinliklerine yıl boyunca devam ederek her hafta bir mahallede düzenledikleri ‘Söz Kadınlarımızda Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programıyla kadınların istek ve taleplerini çözüme kavuşturmak için toplumda farkındalık oluşturacak hizmetler ürettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açılışını yaptığı Yeşilyurt Kiraz, Kültür ve Spor Şenliklerinde sahne alan ünlü sanatçılar Kıraç, Mustafa Ceceli ve Manga Grubunun konserleriyle gençlere unutulmaz anlar yaşattıklarını, festivalin Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına büyük bir katkı sunduğunu belirten Çınar, çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına düzenledikleri Çocuk Kitapları Festivaliyle ilçenin kültürel vizyonunun gelişmesine katkı sunduklarını aktardı.

Yeşilyurt’u yeni cazibe merkezleriyle buluşturmaya devam ettiklerini hatırlatan Çınar, ilçenin farklı noktalarındaki hizmet binalarını tek çatı altında toplayarak vatandaşlara yerinde hızlı ve kaliteli hizmetler sunmak amacıyla inşaatına başladıkları Yeni Belediye Hizmet Binasındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, aynı alanda yapımı süren Millet Bahçesiyle birlikte Yeşilyurt’a yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını açıkladı.

Kentsel dönüşüm yatırımlarıyla ilçedeki depreme dayanıklı yapı stoklarının sayısını artırdıklarını dile getiren Çınar, 24 Ocak 2020 yılındaki depremin ardından yıkılmasına karar verilen Turgut Özal Mahallesindeki rezerv yapı alanı içerisindeki binaların yerine Yeşilyurt Belediyenin gücü ve kaynaklarıyla 168 daire ve 10 dükkandan oluşan yeni binalar inşa ettiklerini, 2023 yılında açılışını yapacakları kentsel dönüşüm alanıyla birlikte hak sahiplerine ve vatandaşların güvenli bir alanda yaşamalarını sağlayacaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin en büyük yatırımlarından olan Beylerderesi Şehir Parkını 2022 yılında yeni yatırımlarla buluşturduklarını dile getiren Çınar, 1 milyon 350 bin metrekarelik alanda hizmete sundukları Millet Bahçesi, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi, Zafer Sosyal Tesisleri, Seyir Terası, Spor Sahaları, Çocuk Oyun Alanları, Kültürel ve Sosyal Aktive alanlarıyla Beylerderesini Malatya’nın yeni gözde mekanları arasına yerleştirdiklerini söyledi.

Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki doğal güzellikleri turizme kazandırmak için 14 km’lik güzergahta yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Çınar, Yeşilyurt Güreş Sahasının tamamlanarak hizmete girdiğini, Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerindeki inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

İlçeye 2022 yılında 13 yeni park kazandırarak toplam park sayısını 235’e çıkardıklarına parmak basan Çınar, bu yılki yeşillendirme ve park yatırımlarıyla birlikte toplam 1 milyon 743 bin 475 metrekare toplam yeşil alanı hizmete sunduklarını, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ise 5,17’e çıkartarak vatandaşlara yeşili bol, huzurlu, refah ve güzel alanlar sunduklarını ifade etti. Temizlik hizmetleriyle ilçenin dört bir tarafının temiz ve hijyenik olmasına büyük bir özen gösterdiklerini, görevli ekiplerin yıl boyunca 93 bin 105 ton çöp ile 20 bin 417 ton hafriyat toplayarak Yeşilyurt’un ‘temiz ve düzenli ilçe’ imajını koruduklarından bahseden Çınar ayrıca ilçenin tarih kokan sokaklarını turizme kazandırmak amacıyla 8 bin 800

metrekare sokak sağlıklaştırması yaparak toplam 25 binanın dış cephesini restorasyonu tamamlayarak sokaklardaki yaşam kalitesini artırdıklarını da bildirdi.

Çınar, ayrıca 2022 yılında ilçenin farklı noktalarında toplanan 661 bin 461 kg. ambalaj atığının Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesislerinde geri dönüşümünün sağlandığını, okullarda ‘Sıfır Atık’ bilgilendirme programları düzenlediklerini, bu çalışmalarla ülke genelinde ‘Sıfır Atık’ projelerine en fazla katkı sunan yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer almanın verdiği sorumluluğu yerine getirdiklerini vurguladı.

Çınar, Türkiye’de en fazla takip edilen yemek programlarından Masterchef Türkiye Yarışması çekimlerinin Tarihi Yeşilyurt Konaklarında yapılmasının Yeşilyurt’un kültürü, tarihi ve yemeklerinin tanıtılmasına büyük bir katkı sunduğuna işaret ederken, konakların ve müzelerin olduğu bölgeye gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini, Malatya’lı ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Halil İbrahim Kalaycıoğlunun adını verdikleri Sinema Müzesini de yıl içerisinde sanatseverlerin hizmetine sunduklarını hatırlattı. Konaklar ve hizmete sunulan 9 farklı temalı müzeyle birlikte Malatya’ya yeni bir turizm destinasyon alanı kazandırdıklarından bahseden Çınar, ilçenin yemek kültürünün turizmde hak ettiği değeri görmesi için Yeşilyurt Kent Konseyi ile ortaklaşa yürüttükleri Coğrafi İşaret Tescil Süreçlerinde büyük başarılar elde ettiklerini, aldıkları tescil belgelerini yerel esnaflarla buluşturup yemeklerin aslına uygun olarak gelen misafirlere sunulmasına destek olduklarını, düzenledikleri yemek yarışmaları ve tanıtım programlarıyla birlikte Malatya sofrasının geleneksel tatlarına olan ilgiyi artırdıklarını sözlerine ekledi. Başkan Çınar, seçim vaatlerinden olan Gündüzbey Sosyal Tesislerini 2022 yılında vatandaşların hizmetine sunarak bölgenin tanıtımına güçlü bir destek daha sunduklarını ifade etti.

Kültürel hizmetlerde ki başarı çıtasını her geçen yıl yükselttiklerine açıklamasında yer veren Çınar, Yeşilyurt’un farklı bölgelerinde hizmete sundukları Millet Kıraathanelerinden 98 bin 116 vatandaşın yararlandığını, açılan 180 kursa 2 bin 266 kişinin katıldığını, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesindeki eğitimlere 11 bin 306 kişinin katıldığını, açılan müzeleri 124 bin 124 kişinin gezdiğini, düzenlenen 248 kültürel etkinliğe ise 530 bin 645 kişinin iştirak ettiğini ifade ederken, bu yıl içerisinde 10 bin 873 öğrenciyi ağırlayan Çocuk Trafik Eğitim Parkının Türkiye’de en fazla öğrenciye eğitim veren trafik parklar sıralamasında birinci olduğuna dikkat çekti.

Gençlik yatırımlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldıkları başarı plaketiyle birlikte geliştirip ilerlettiklerini söyleyen Çınar, ‘365 Gün Spor 365 Gün Dinamik Bir Hayat’ sloganıyla yürüttükleri gençlik ve spor faaliyetlerinde 2022 yılını çok hareketli geçirdiklerinden bahsederken, yeni yetenekleri ülke sporuna kazandırmak amacıyla açtıkları 21 branştaki kurslara 4 bini lisanslı olmak üzere 27 bine yakın sporcunun katıldığını, yıl içerisinde düzenlenen 99 etkinliğe ise 49 bin 375 vatandaşın katılım gösterdiğini belirtti. Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun yanı sıra yeni spor tesislerini yıl içerisinde hizmete sunarak sportif yatırımlara yenilerini eklediklerini hatırlatan Çınar ayrıca dezavantajlı durumdaki gençleri daha fazla sporla buluşturmak amacıyla yıl içerisinde başlattıkları ‘Bu Takım Kazanır’ projesinin AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından ödüle layık görüldüğünü söyledi.

Yeşilyurt’un tarımsal potansiyelini güçlendirmek amacıyla 2022 yılını çok verimli geçirdiklerini dile getiren Çınar, Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasında üretimi yapılan 200 bin adet sebze fidesinin dağıtımı sonucunda 600 bin kg. sebze üretimine katkı sunduklarını, bununla birlikte üretimi yapılan 35 bin metrekare kare rulo çimi yeşil alanlarda kullanarak belediye bütçesini kâra geçirdiklerini, 58 çeşit ata tohumu ve 90 adet hayvan suluğu dağıtımı ile çiftçilere destek olduklarını, 110 bin adet mevsimlik çiçek üretimi ve 21 ton hububat ve bakliyat üretimi yaparak Yeşilyurt’u tarım kenti yapma yolunda büyük bir mesafe aldıklarını hatırlattı. Başkan Çınar ayrıca sokak hayvanlarının yemek ihtiyaçlarını karşılanması içinde 10 ton mamanın ilçenin farklı noktalarına bırakıldığını kaydetti.

‘Halka Hizmet Hakka Hizmettir’ anlayışıyla dar gelirli vatandaşlara gıda ve giyim başta olmak üzere farklı alanlarda ciddi katkılar sunduklarını ifade eden Çınar, ilçedeki yetim ve öksüz çocuklar ile ailelerine sosyal ve psikolojik destek sunmak adına Yetim Koordinasyon Merkezini faaliyete sunduklarını ifade ederken, Emanet Çarşı aracılığıyla toplam 3 bin 778 aileye gıda, giyim ve temizlik yardımları ulaştırdıklarını, 133 Emanet Ekmek noktasına hayırseverler tarafından bağışlanan 3 milyon 679 bin 901 adet ekmeğin ihtiyaç sahiplerine ulaşmasında köprü vaziyeti gördüklerini ifade ederken, vatandaşların farklı konularda ki sorunlarına çözümler getirmek amacıyla başlattıkları 11 farklı proje çerçevesinde yardımlar yaptıklarını söyledi.

444 8 910 nolu Çağrı Merkezine bir yılda gelen 84 bin 694 talebin çözüme kavuşması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Çınar ayrıca Yeşilyurt İŞGEM Şirketi bünyesinde ilçenin farklı noktalarında hizmet veren sosyal tesislerde yıl boyunca 2 milyon 197 bin 951 vatandaşı ağırladıklarını belirtti.

Yeşilyurt’u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘Türkiye Yüzyılı’ Vizyonuna yakışacak bir ilçeye dönüştürmek için 2023 yılında aynı gayret ve hırsla çalışacaklarını aktaran Çınar, “Yeşilyurt’ta 2022 yılını yeni yatırımlarla, hizmetlerle ve projelerle dolu dolu geçirdik. Sabahın ilk ışıklarında işimize başlayarak gece yarılarına kadar halkımızın huzuru, refahı ve sağlığı için çalışıyoruz. Bir günümüzü bile boşa geçirmeden çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız, dezavantajlı gruplarımız ve gençlerimizin daha güzel bir hayata sahip olmaları için toplumun tüm kesimleriyle el ele vererek

başarılı yatırımların altına imza attık. Fiziksel yatırımlardan çevre sağlığının korunmasına, sosyal ve kültürel hizmetlerden sosyal yardımlara, spordan temizliğe, yeşillendirmeden tarım hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede gerçekleşen yatırımları geleceğe dönük olarak planlıyoruz. Dinamik ve çalışkan bir ekibe sahibiz, 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. 2023 yılında da tüm vatandaşlarımızla birlikte her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik, dayanışma içerisinde olup ülkemize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetlerin gelmesi için çaba sarf edeceğiz. Dört yıl önceki seçimlerde hangi sözü verdiysek onu yerine getirmenin huzurunu yaşıyoruz ancak durmak asla yok hep çalışacağız, sürekli çalışacağız. Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek işimize dört elle sarıldık. Her yeni gün, yeni her yeni yıl bizim yeni projeler üretmemiz için bir fırsattır. 2023 yılı Yeşilyurt’unda yılı olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak açıkladığı vizyon projelerine bizde kendi bölgemizde yapacağımız yatırımlarla katkı sunacağız, bu bizim öncelikli görevimizdir. 7’den 70’e tüm vatandaşların refahı, huzuru ve mutluluğu için 7/24 çalışan bir hizmet anlayışıyla Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel eserler emanet etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’a hizmet etmekten onur ve şeref duyuyoruz. 2023 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni yılın tüm vatandaşlarımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum” dedi.