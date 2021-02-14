banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Biden o karara tepki gösterdi...
Biden o karara tepki gösterdi...
Kadir Topbaş'ın oğlundan babasının ölümüyle ilgili açıklama...
Kadir Topbaş'ın oğlundan babasının ölümüyle ilgili açıklama...
Köy okullarına kar tatili var mı?
Köy okullarına kar tatili var mı?
Türk kaptanın imdat çağrısı
Türk kaptanın imdat çağrısı

Çınar, Yeşil Topsöğüt konutlarının örnek dairesini inceledi

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak tüm yatırımlarda olduğu gibi Yeşil Topsöğüt Konutlarının inşaat aşamalarını da yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile birlikte yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

MALATYA 14.02.2021, 16:36
2
Çınar, Yeşil Topsöğüt konutlarının örnek dairesini inceledi

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak tüm yatırımlarda olduğu gibi Yeşil Topsöğüt Konutlarının inşaat aşamalarını da yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile birlikte yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Yapımı tüm hızıyla devam eden Malatya Yeşil Topsöğüt Konutlarının tamamlanan örnek dairesini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğru ve modern kentleşme esaslarına uygun bir mimari anlayışla hizmete sunacağımız konutlarımız, yatay mimarinin teşvik edilmesini sağlayacak özel bir projedir” dedi.

Yeşil Topsöğüt Konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu ‘Yatay Mimarileşme’ esaslarına uygunluğuyla geleceğe bırakılacak kıymetli bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 136 adet daire ve 6 adette dükkanın yer aldığı konutların Yeşilyurt’un yaşam seviyesine yeni güzellikler katacağını dile getirdi.

Nüfus bakımından 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’a yeni alternatif yaşam alanları kazandırma projelerine Yeşil Topsöğüt Konutlarını da ekleyeceklerini ifade eden Çınar, “ Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 9 bin 460 metrekare alanda yapımı devam eden konutlarımızın kaba inşaatı %70 oranında tamamlandı. Hava şartlarının da iyi olması nedeniyle inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. 2021 yılının sonlarına doğru çalışmaları tamamlayarak anahtarları ev sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.136 daire ve 6 dükkanın yer aldığı buradaki konutlarımız bölgemizin yaşam seviyesini artıracaktır. Sivas yolumuz, Yeşil Topsöğüt Konutlarımızla birlikte modern, nitelikli ve yeni yaşam alanlarının olduğu yeni bir cazibe merkezine dönüşecektir. Örnek dairemizde tamamlandı, buradan ev almak isteyen değerli hemşerilerimiz örnek dairemizi gezip bilgi sahibi olabilirler” şeklinde konuştu.

Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle sağlam ve güvenilir yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Çınar, “ İlçemizde depreme dayanıklı, güvenilir ve sağlıklı konut üretiminin artırma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Son açıklanan nüfus rakamlarına göre 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’umuzda alternatif yeni yaşam alanları kurup, merkezdeki yoğunluğu farklı bölgelere çekmeye çalışıyoruz. Sanayi alanları, ticari bölgeleri ve hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla tercih edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerini doğru ve kaliteli projelerle geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz ve sosyal konutlarımızla ilçemizin gelişim sürecini planlı boyutta sürdürmekteyiz. Kaliteli ve nitelikli yapılaşmaya örnek gösterilecek değerli bir eser olan Yeşil Topsöğüt Konutlarımızla, Yeşilyurt’ta yeni bir yaşam alanı daha kurmuş olacağız. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız Kentsel Dönüşüm Proje alanımızda ki konutlarımız, sağlamlığı ve güvenilirliği ile dikkat çekiyor. Oradan ev alan değerli hemşerilerimiz memnuniyetlerini bizimle paylaşıyorlar. Vatandaşlarımızın memnun olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Turgut Özal Mahallemizdeki Kentsel Dönüşüm Projemizde yer alan ev ve işyerlerinin ihale süreçlerini tamamlamak üzereyiz, buradaki çalışmalar sürmektedir. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde bölgemize 1.500 adet yeni konut kazandırma noktasında çalışmalarımız sürmektedir. İnşallah kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerimizle Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu yeni konut üretimlerinde büyük bir mesafe almış olacağız” diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
kar yağışlı
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Fenerbahçe 24 51
3. Beşiktaş 23 48
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Göztepe 24 29
11. Malatyaspor 23 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Altınordu 21 37
7. Tuzlaspor 20 36
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 20 24
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. Leicester City 24 46
3. M. United 23 45
4. Liverpool 24 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 23 25
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Barcelona 22 46
3. Real Madrid 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 22 36
7. Real Betis 22 30
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Levante 21 27
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 23 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16