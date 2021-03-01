banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolarda düşüş hızlandı
Dolarda düşüş hızlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a beraat
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
Barça'nın eski başkanı gözaltında!
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş
İstanbul'da kafe ve restoran işletmelerinde heyecanlı bekleyiş

Çınar: “Yatırımcılarımıza modern ve nitelikli sanayi alanları kazandırıyoruz”

Kent ekonomisinin can damarı olan sanayi bölgelerinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesinde yeni yatırım alanları için Yeşilyurt Belediyesi yol açma ve çevre düzenlemesi hizmetlerine ağırlık veriyor.

MALATYA 01.03.2021, 16:42
1
Çınar: “Yatırımcılarımıza modern ve nitelikli sanayi alanları kazandırıyoruz”

Kent ekonomisinin can damarı olan sanayi bölgelerinin bulunduğu Yeşilyurt ilçesinde yeni yatırım alanları için Yeşilyurt Belediyesi yol açma ve çevre düzenlemesi hizmetlerine ağırlık veriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş ile birlikte Çarmuzu Mahallesindeki sanayi alanlarında gerçekleşen imar yolu açma ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yeşilyurt’taki sanayi bölgelerinin planlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesi için 2021 yılı yatırım programına aldıkları alt ve üst yapı hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un sanayi alanında yakaladığı başarı çıtasını daha ileri bir seviyeye ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Sosyal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra milli ekonomiye katkı sunan organize sanayi bölgeleri ve ticaret alanlarına sahip Yeşilyurt’un var olan potansiyelini yeni yatırımlarla ön plana çıkarmaya gayret ettiklerini vurgulayan Çınar, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli ekonomimizin daha fazla gelişmesi ve kalkınması adına gerçekleşen dev hamleleri, bizlerde yerelde ki yatırımlarımıza desteklemeye devam ediyoruz. Malatya ekonomisinin can damarı olan organize sanayi bölgeleri, ticaret alanları ve tarım arazileriyle bölgemizin ekonomik hayatına önemli katkılar sunan Yeşilyurt’umuzun bu güçlü potansiyelinden yararlanıp, yatırımlarını farklı bölgelerimizde yapmak isteyen fabrika sahipleri ve esnaflarımıza modern ve nitelikli alanlar sunmak için yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Gerek organize sanayi bölgelerimiz gerekse de orta ve küçük ölçekli sanayi sitelerimizin daha güzel ve daha modern bir kimliğe kavuşması içinde elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Çarmuzu Mahallemizdeki sanayi sitemiz ile Kuzey Çevre Yolu güzergahının arasında kalan bölgenin yaşam standardını yükseltip, temiz, düzenli ve planlı bir görüntüye sahip olması içinde yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Son dönemlerde ki yatırımlarla hızla gelişip büyüdüğü için sanayicilerimizin ve esnaflarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu bölgemizde bulunan 4 km’lik imar yolumuzun standardını yükseltmek amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Yolumuzun kodlama ve dolgu işlemlerinden sonra gerçekleşecek asfaltlama çalışmalarından sonra bağlantı yollarını açarak bölgemize ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getirmiş olacağız. Bunun yanı sıra bölgemizde bulunan ve özellikle yaz aylarında esnaflarımızı ve mahalle sakinlerini rahatsız edecek şekilde kötü kokular yayan dere yatağını da ıslah ederek, temiz ve güzel bir görünüme kavuşturacağız. Yeni yatırımcılar içinde burayı daha konforlu ve modern hale getirerek bölgemizin ekonomik hayatının daha fazla güçlenmesini sağlayacağız. Açılacak bağlantı yolları ve dere yatağının ıslah edilmesiyle birlikte buradaki sanayi alanlarımızın cazibesini de artırmış olacağız” diye konuştu.

Çarmuzu Mahallesi Muhtarı Ali Berktaş da, bölgenin gerek alt ve üst yapı gerekse de ekonomik gelişimine katkı sunacak yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20