Çınar, Tepeköy fidanlık alanında ki çalışmaları inceledi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “2021 yılında ilçemizin dört bir tarafındaki refüjleri, kavşakları, yol kenarlarını, park alanları ve yeşil alanlarıyla mevsimlik çiçeklerle donatarak Yeşilyurt’umuzu daha renkli, canlı ve güzel bir görüntüye ulaştıracağız “ dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Nakir, Numan Özcan, Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Çelik ve Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkut ile birlikte, Yeşilyurt’un dört bir tarafından gerçekleşen yeşillendirme hizmetlerinde kullanılan mevsimlik çiçekler ve fidelerin depolandığı, oyun ve spor aletlerinin bakım ve onarımlarının yapıldığı Tepeköy Fidanlık Alanındaki çalışmaları inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Tepeköy’deki Fidanlık Alanının teknik alt yapısını yeni yatırımlarla güçlendirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 2021 yılı için planladıkları yeşillendirme, yeni park yapımı, çevre düzenleme ve ağaç dikimi gibi hizmetleri teker teker gerçeğe dönüştüreceklerini söyledi.

Yeşilyurt’un dört bir tarafında başlattıkları yeşillendirme seferberliği için fidanlık alanında ki iş temposunun yoğunlaştığını vurgulayan Çınar, temiz ve düzenli alanlarda saksılanıp koruma altına alınan ıhlamur, erguvan, dış budak ve akçaağaçların belirlenen alanlara dikimleriyle birlikte Yeşilyurt’un ismine yakışır hizmetlerine yenilerini ekleyeceklerini söyledi.

Mevsimlik çiçeklerle Yeşilyurt’u daha fazla yeşillendirip, daha fazla güzelleştireceklerini aktaran Çınar, “ Yeşilyurt’umuzu daha fazla yeşillendirmek adına başlattığımız park ve bahçe çalışmalarımızın en önemli merkezlerinden olan fidanlık alanımızda mevsimlik çiçeklerimizi bir yandan sağlıklı alanlarda muhafaza ederken diğer taraftan kullanılan malzemelerin bakım ve onarımlarını yapıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlardan temin ettiğimiz fidanlarımızı da burada koruma altına alıp, yetiştirdikten sonra uygun alanlara dikiyoruz. Yeşilyurt’umuz için ne kadar yeşillendirme çalışması yaparsak, kişi başına düşen yeşil alan miktarını ne kadar artırırsak gelecek nesillere de o denli yeşil, temiz ve güzel bir dünya emanet etmiş oluruz. Belediye ekiplerimizin büyük bir özveri ve gayretle çalıştıkları fidanlık alanımızın kapasitesini her geçen yıl artırmakta ve iş gücü potansiyelini daha iyi bir seviyeye çıkartmaktayız. İlçe genelindeki tüm park ve bahçe işlerimizin planlamasını ve uygulamasını burada yapmaktayız. Parklarımıza yerleştirdiğimiz yeni nesil oyun grupları ve banklarımızı burada muhafaza ediyoruz, bununla birlikte spor aletlerini de burada hazırlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Oyun ve spor aletlerinin montajlarını ekiplerimiz burada yapıyorlar. Parklarımızın sert zeminleri ve alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra buradaki aletler belirlenen alanlara taşınarak gençlerimizin ve çocuklarımızın hizmetine sunuluyor. Yeşilyurt’umuzun ismine yakışan hizmetler üretiyoruz, çalışıyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’umuzda her bir vatandaşımızın mutlu olması, huzurlu ve temiz alanlarda yaşaması, yeşili bol alanlarda rahatça vakit geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Yeşillendirme alanında yakaladığımız başarı çıtasını, 2021 yılındaki hizmetlerimizle inşallah taçlandıracağız, yakaladığımız kalite standardını daha iyi bir noktaya taşıyacağız” diye konuştu.

Çınar ile beraberindeki heyeti mahallede ağırlamaktan mutlu olduklarını söyleyen Tepeköy Mahallesi Muhtarı Mehmet Erkut ise, mahallede gerçekleşen yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.