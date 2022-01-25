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Çınar, temizlik personellerine teşekkür ziyaretinde bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yoğun kar yağışının ardından Yeşilyurt’un her noktasında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunduğu bildirilen Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek, fedakâr bir şekilde saha çalışmalarını yürüten personellere teşekkürlerini sundu.

MALATYA 25.01.2022, 12:06
Çınar, temizlik personellerine teşekkür ziyaretinde bulundu

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yoğun kar yağışının ardından Yeşilyurt’un her noktasında 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunduğu bildirilen Temizlik İşler Müdürlüğünü ziyaret ederek, fedakâr bir şekilde saha çalışmalarını yürüten personellere teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe’de bulunan Temizlik İşler Müdürlüğü Hizmet Binasını ziyaret ederek, ilçedeki kar mesaisini 7/24 sürdüren personellerle öğlen yemeğinde bir araya geldi.

Yeşilyurt’un dört bir tarafında 12 ay boyunca temizlik faaliyetlerini yürüten personellerin emek ve gayretlerinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, soğuk hava şartları altında ilçenin her noktasında yüksek görev bilinciyle çalışan personelleri teker teker tebrik etti.

Başkan Çınar, Temizlik İşleri Müdürlüğünün etkin ve kararlı hizmetlerinin Yeşilyurt’un ‘temiz ve düzenli ilçe’ imajının korunmasında önemli bir rol oynadığına dikkat çekerken, karla mücadele başta olmak üzere diğer hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yeşilyurt Belediyesinde ki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun saha çalışmalarına yansıması nedeniyle güzel ve başarılı hizmetlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Çınar, personellere hitaben yaptığı konuşmada, “Malatya’da ki yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın ciddi manada mağduriyet yaşamaması için hepiniz büyük bir fedakarlıkla, 7/24 çalışıyorsunuz, emek sarf ediyoruz ve alın teri döküyorsunuz. Kar temizliği başta olmak üzere diğer tüm hizmetlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Biz çok büyük, bir güçlü bir aileyiz, bu ailenin her bir ferdinin yeri gönlümüzde ayrıdır. Çünkü işimiz ve gücümüz hemşerilerimize en güzel hizmetleri ulaştırmaktadır. Sizlerde bu anlamda üstünüze düşen görevi layıkıyla yerine getiriyorsunuz, Allah hepinizden razı olsun. Sizler bizim sahada ki temsilcilerimizsiniz, gayretinizi, çabanızı ve fedakârlığınızı takdirle karşılıyoruz. Sadece temizlik değil bütün ekiplerimizle birlikte ilçemizin dört bir tarafına kaliteli ve güzel hizmetler ulaştırıyoruz, bütün personellerimizi en içten duygularımla tebrik ediyorum. Kentimiz hızla büyüdüğü için bizimde hizmet alanlarımız genişliyor, son günlerde kar küreme ve kaldırımların temizlenmesi başta olmak üzere diğer rutin temizlik hizmetlerini başarıyla yerine getiren sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. İlçemizin temiz ve düzenli imajını korumak için temizlik hizmetlerine çok ciddi destekler sağlıyoruz, en fazla personel ve en güçlü teknik ekipmana sahip birimimiz Temizlik İşler Müdürlüğümüzdür. Bizler her zaman sizin yanındayız, teknik ekipman, araç ve gereç anlamında her türlü desteği sağlıyoruz, temizlik hizmetlerindeki başarılarımıza yenilerini eklemek içinde ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Soğuk havaya rağmen yüksek görev bilinci ve çalışma aşkıyla sahada vatandaşlarımıza hizmet eden sizin gibi fedakar çalışma arkadaşlarına sahip olduğumuz için çok mutluyuz. İşini severek yapan her zaman başarılı olur, bizlerde işimizi severek gönülden yapıyoruz. Hepimizin tek gayesi memleketimize, kentimize ve ilçemize en güzel hizmetleri sunmaktır, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek çalışmak zorundayız. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum” diye konuştu.

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