Çınar, muhtarlarla bir araya geldi

Muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Muhtarlarımızın büyük destekleri neticesinde Yeşilyurt’umuzun her bir noktasını vizyonel ve projelerle buluşturup, geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Yeşilyurt Belediyesi Semt Pazarı-1’in toplantı salonunda gerçekleşen istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Malatya Muhtarlar Derneği Başkanı Şahin Demirci ve mahalle muhtarları, Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın gayreti ve çabasını takdirle karşıladıklarını söylediler.

Yeşilyurt Belediyesinin örnek hizmetleriyle ilkleri başaran yerel bir yönetim olduğunu belirten Demirci, “İlçe İlçe Muhtarlar El Ele programımız çerçevesinde bir araya geldiğimiz Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar’a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz. Buradaki amacımız, şehrimizi yöneten yerel yönetimlerimizin ve belediye başkanlarımızın sorun ve sıkıntılarını dinlemek, çözüm üretme noktasında üzerimize düşenleri hayata geçirmek ve milletimize hizmet yolunda onlara destek vermektir. Yeşilyurt Belediyemiz gerçekten çok güzel hizmetler yapıyor, bizler bunu yakından görüyoruz, Başkanımız da güzel yatırımların altına imza atıyor. Birçok kent ve ilçeye göre farkındalık oluşturan projeler üretip, yatırımlara öncülük yapan ve örnek hizmetleriyle ilklere imza atan başarılı bir yerel yönetim olan Yeşilyurt Belediyemizi ve Sayın Başkanımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt’ta gerçekleşen büyük değişim ve dönüşümde mahalle muhtarlarının çok büyük emeği olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olan muhtarlarımızı bizler en büyük yol arkadaşlarımız ve paydaşlarımız olarak görüyoruz. Muhtarlarımızın görüşlerine, düşüncelerine ve yönlendirmelerine her zaman önem veriyoruz. Sık sık bir araya gelerek fikir alış verişi yaptığımız muhtarlarımızın talepleri neticesinde bizler yatırımlarımıza son şeklini veriyoruz. Yeşilyurt bugün önemli eserlere ve birbirinden değerli yatırımlara kavuştuysa yaşadığımız süreçte muhtarlarımızın çok büyük destekleri vardır. Bizler hep birlikte çalışıyoruz, hep birlikte üretiyoruz ve hep birlikte başarıyoruz. Bizim hizmet anlayışımızda ben yok biz vardır. Bizler özel ve önemli eserleri hep birlikte çalışarak gerçeğe dönüştürüp, hemşehrilerimizle ve yaşadığımız kentle buluşturuyoruz. Hemşehrilerimizin teveccühü ve oylarıyla seçildiğimiz 2019 yılındaki mahalle idareler seçimlerinden bugüne kadar muhtarlarımızla aramızdaki iletişimi ve diyalogu sürekli güçlendirerek yolumuza devam ediyoruz. Yeşilyurt’taki bu birlik ve beraberlik atmosferi, birlikte hareket etme anlayışı doğal olarak yatırımlarımızın başarılı ve nitelikli olmasına imkan sunuyor” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt’un tarihiyle, doğal zenginlikleriyle, kültürü ve yemekleriyle sanayi ve tarımıyla çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatan Çınar, “Omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek bu güzel ilçeye en güzel hizmetlerin gelmesi, hemşehrilerimizin yaşam standartlarını artırmak için ekibimizle birlikte 7/24 sahadayız. Gayretimizi, çabalarımızı ve yatırımlarımızı en iyi bilenler muhtarlarımızdır. Malatya’nın en büyük ilçesi olup, 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip Yeşilyurt’umuzu fiziksel yatırımlarımızın yanı sıra restorasyon ve dönüşüm projelerimizle, devasa park alanlarımızla, tarımsal hizmetlerimizle, sportif ve kültürel yatırımlarımızla, sosyal tesislerimizle, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik sosyal sorumluluk projelerimizle geleceğe hazırlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çok sayıda yatırım birçok yerel yönetim tarafından örnek alınırken, bizler farklı ve dikkat çekici yeni yatırımlarımızla yerel yönetim alanlarında ilklere imza atan belediye hüviyetimizi sürekli geliştiriyoruz. Kentimizde en fazla yatırımın olduğu, en fazla sosyal ve kültürel projelerin uygulandığı ilçemizin sorumluluğu tabii ki ağır ancak bizler ekibimizle birlikte çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Bizim en büyük yol arkadaşlarımız olan, ekiplerimize desteklerini esirgemeyen, olmazsa olmazımız olan muhtarlarımızda bu süreçte bizi asla yalnız bırakmıyorlar. Bugün ki bu toplantıda bu desteğin açık bir göstergesidir. Hepimizin ortak amacı memleketimize ve şehrimize değer sunup, her alanda gelişmesine katkı sunmaktır. Seçimlerde vaat ettiğimiz 45 projemizin büyük bir kısmını tamamlayıp, bu vaatlere 32 yeni proje daha ekleyerek 77 dev yatırımla birlikte Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel ve özel eserler emanet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi durmak asla yok, çalışacağız, çalışacağız ve sürekli yeni hizmetler üreteceğiz ” diye konuştu.

Demirci, konuşmaların ardından Çınar’a ‘Muhtar’ montu hediye etti.

Karşılıklı sohbet ve fikir alış verişi şeklinde geçen ziyaretin ardından muhtarlara Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramı edildi.