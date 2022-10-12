Çınar: “Kadınlarımız yeni yatırımlara ışık tutuyor”

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde ’‘Söz kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta kadınlarımızı dinliyoruz’’ programına katılan Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kadınlarımızın talep ve önerileri, Yeşilyurt’a yapacağımız yeni yatırımlara ışık tutuyor” dedi.

Kadınların talep, öneri ve isteklerinin öğrenilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından ‘Söz Kadınlarımızda’ temasıyla başlatılan ‘Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ Projesi, Çukurdere Mahallesinde yaşayan kadınlarla buluşturuldu. Çukurdere Mahalle Muhtarlığının ön tarafındaki park alanında gerçekleşen etkinliğe, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Numan Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin, Çukurdere Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ile çok sayıda kadın katıldı.

‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projesiyle kadınların toplumsal hayattaki rolü ve misyonunun ne kadar önemli olduğunu ön plana çıkardıklarını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Tuba Tansel Elgin, projenin amaç ve hedefleri üzerine katılımcılara bilgiler paylaştı.

Çukurdere Mahallesi Muhtarı Mehmet Fatih Gönültaş ise mahalleye yapılan hizmetlerden dolayı Çınar’a teşekkürlerini sundu.

‘Kadın ve Aile Yılı ‘ olarak ilan ettikleri 2022 yılında aile ve kadın temalı etkinliklerine hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, ‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ programlarında bir araya geldikleri kadınların ortaya koyduğu fikir ve önerilerin her alanda büyük bir dönüşüm yaşayan Yeşilyurt’a kazandıracakları yeni yatırımlara ışık tutacağını ifade etti.

‘Anadolu Kadını’ tabirinin binlerce yıllık geçmişe sahip Anadolu kültürü ve medeniyetinin sarsılmaz değerlerinden bir tanesi olduğuna dikkat çeken Çınar, kadınlara hitaben yaptığı konuşmada “Toplumsal değerlerimizin korunması ve muhafaza edilmesinin yanı sıra aile kültürünün yaşatılması açısından çok büyük görevler ifa edip, ailenin ve toplumun temel taşı olan siz değerli kadınlarımıza bizler çok büyük önem veriyoruz. AK Parti Yeşilyurt İlçe Kadın Kollarımızla ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün işbirliğiyle başlatılan ‘Söz Kadınlarımızda, Yeşilyurt’ta Kadınlarımızı Dinliyoruz’ projemiz ile alanında uzman isimlerinde katıldığı bu tür buluşmalarda sizlerin sorunlarınızı, talep ve isteklerinizi bire bir öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Taleplerinizi imkanlarımız ölçüsünde yerine getirmeye gayret ediyoruz. Kentimizin en eski ve kadim mahallelerinden Çukurdere’de yaşayan siz değerli mahalle sakinlerimizle bir araya gelmek, sohbet etmek ve taleplerinizi öğrenmek bizim adımıza onur verici bir durumdur. Mahallemizin var olan değerlerini ön plana çıkarmak ve daha da güzelleştirmek için yatırımlarımıza devam edeceğiz. Kadınlarımızın sorunlarını yerinde tespit etmek, iletilen sorunlara çözümler üretmek, talep ve önerileri almayı hedefleyen bu projemizde çok büyük ilgi görmeye başladı, 81 mahallemizin tamamındaki kadınlarımızla bir araya geleceğiz. Bugüne kadar ki toplantılarımızdan çok güzel sonuçlar aldık. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürümüz, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanımız, avukatlarımız, sosyologlarımız ve (KADES) programıyla ilgili bilgiler paylaşan komiser yardımcımızın da katılımıyla verimli toplantılar düzenliyoruz. Çukurdere mahallemizde bizleri gönülden ve samimiyetle ağırlayan, güzel düşüncelerini ve taleplerini bizimle paylaşan tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum. İşte bu birliktelik Yeşilyurt’u daha güzel yarınlara taşıyacaktır” şeklinde konuştu.

Katılımcı belediyecilik ve çözüm odaklı hizmet anlayışını bu tür projelerle gözler önüne serdiklerine dikkat çeken Çınar, “ İstişareye ve fikir alış verişine çok büyük önem veren bir hizmet anlayışıyla Yeşilyurt’umuza hizmet ediyoruz. 23 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip olmasının yanı sıra sanayi alanları, tarım alanları, tarihi ve turistik mekanları, parkları, spor alanları ve kültürel mekanlarıyla planlı ve sağlıklı bir şekilde büyüyen Yeşilyurt’umuzu yönetirken toplumun tüm kesimlerinin öneri ve taleplerini almaya büyük önem veriyoruz. Bizi güçlü kılan, 7’den 70’e herkesle kurduğumuz gönül birlikteliğidir. Toplumsal değerlerimizin

yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması bakımından büyük önem taşıyan ‘aile ve kadın’ anlayışını daha da güçlendirmek amacıyla bu yılı ‘Kadın ve Aile Yılı’ olarak ilan edip, düzenlediğimiz toplantılar, söyleşiler ve gezilerle kadınlarımızı yönetim mekanizmasına katmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarımızı daha koordine ve daha planlı yürütmek amacıyla kurduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzde bu anlamda çok aktif ve dinamik çalışıyor, her hafta bir etkinlikle kadınlarımıza ulaşıyoruz, onların sosyal hayatlarını daha zengin ve kaliteli hale getirmeye çalışıyoruz. Mahalle sakinlerini bu vesileyle bire bir dinlemek var olan sorunların daha hızlı ve pratik bir şekilde çözülmesine imkân tanıyor. Bizler çözüm odaklı çalışıyoruz, katılımcı belediyecilik anlayışıyla herkesi dinliyoruz ve kalıcı çözümler üreterek insanlarımızın daha huzurlu ve mutlu bir hayat yaşaması içinde çaba sarf ediyoruz. Özellikle kadınlarımızın ortaya koydukları talep ve önerilerden üst seviyede faydalanmaya devam edeceğiz. Bugün ki toplantıda bizleri en güzel şekilde ağırlayan mahalle muhtarımıza ve mahalle sakinlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

2019 yılındaki Mahalle İdareler Seçimleri sırasında mahalledeki gençlerin talebi üzerine Çukurdere Kitap Kafeyi tamamlayarak hizmete sunduklarını hatırlatan Çınar, mahallenin sosyal yaşam seviyesini artırmaya yönelik yatırımlara ara vermeden devam edeceklerini söylerken, konuşmasının sonunda Yeşilyurt İlçesinde ki yatırımlar üzerine mahalle sakinlerine bilgiler paylaştı.

Konuşmaların ardından ilk olarak Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmeler yapılırken, daha sonra tek tek söz alan kadınlar talep ve isteklerini paylaştılar.