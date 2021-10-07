Çınar, Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarına katıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Belediyeler Birliği Gaziantep Orta Doğu Fuar Merkezi’nde başlayan EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği’yle (TBB) Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, ASELSAN, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK, Devlet Malzeme Ofisi (DMO), TÜRKSAT, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Şahinbey ve Şehitkamil Belediyelerinin katkılarıyla gerçekleşen EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Fuarın açılışına katılarak hazırlanan stantları tek tek gezip yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küresel dünyanın teknolojik altyapısına şehri entegre edecek teknolojik projelerin öneminin her geçen gün artığını ifade ederken, pandemi sürecinde değeri bir kez daha gözler önüne gelen çevre sağlığını koruyucu çevreci enerji üretim tesislerinin önemine vurgu yaptı.

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı gibi önemli bir organizasyonun kentlerin çevresel, teknolojik ve sosyal gelişimi açısından önemli bir kaynak teşkil edeceğini ifade eden Çınar, “Gaziantep’te başlayan fuar ile yerel yönetimler, kamu, kurum ve kuruluşlar, müteahhitler, kooperatifler, mühendisler, mimarlar, çevre düzenlemecileri, üniversiteler ve hastaneler başta olmak üzere tedarikçi ve tüketici bir araya getirilerek düzenlenecek paneller ve toplantılar ile de sosyal ve kültürel belediyecilik konularında en son gelişmeler ele alınarak geniş bir fikir alışverişi gerçekleşmiş olacak. Özellikle pandemi sonrası kurulacak yenidünya düzeninin kodlarını oluşturan ulaşım, güvenlik, tarım, sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve tedarik zinciri alanlarında yeni teknolojiler ve akıllı uygulamaları hayata geçiren belediyeler bu anlamda kendisini öne çıkartacaktır” şeklinde konuştu.

Belediyecilik anlayışının ilerleyen teknoloji ile farklı bir boyut kazandığını dile getiren Çınar, “Belediyeciliğin artık sadece altyapı ile sınırlanamadığı bir dönem yaşıyoruz. Belediyecilik denince aklımıza çok daha fazla unsur ve çalışma alanları gelmektedir. Çevreyi, insanı, kültürü, sosyal yapıyı önemseyen, teknoloji sayesinde akıllı şehirleri ön plana çıkaran belediyecilik anlayışının hakim olduğu zaman diliminde yaşıyoruz. Bunun yanı sıra hızla büyüyen ve gelişen şehirlerimiz, tüm dünyada olduğu gibi hava, su ve toprak kalitesinin korunması başta olmak üzere çeşitli çevresel sorunlarla da mücadele ediyor. Tüm küresel sorunlara çözümler yerelde, yerel yönetimlerin uğraşlarıyla bulunuyor. Böylesine değerli bir organizasyonun hayata geçmesinde büyük emek sarf eden Türkiye Belediyeler Birliğine, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ayrıca Gaziantep Şehitkamil Belediyesini de ziyaret ederek, Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu ile birlikte Şehitkamil Belediyesinin yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.