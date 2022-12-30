Çınar: “Doğayı korumak tüm insanlığın ortak vazifesidir”

Öğrencileri çevre ve doğa konusunda bilinçlendirmek adına okullarda eğitim çalışmaları düzenleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde ‘Sıfır Atık ve Çevre Bilinci Farkındalık Eğitim’ programı gerçekleştirdi. Programda konuşan Başkan Çınar, doğanın güzelliklerini korumanın tüm insanlığın ortak vazifesi olduğunu söyledi.

Okulun toplantı salonunda öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği bilgilendirme etkinliğinde Yeşilyurt Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisleri tarafından geri dönüşümün önemi, çöp olarak bilinen atıkların geri dönüşüm sayesinde tekrar nasıl kullanılabildiği, geri dönüşümün doğaya ve ülke ekonomisine sağladığı yararlar, atıkların nasıl toplanması gerektiği, nelerin geri dönüşüm olarak kullanılabileceği anlatıldı.

Etkinliğe katılan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay ile Okul Müdürü İsa Ünver, öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikten dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular.

Çevre ve geri dönüşüm ile ilgili kısa film ve animasyonların da izletildiği, Yeşilyurt Belediyesinin çevreyle ilgili hizmetlerinin de anlatıldığı etkinliği öğrencilerle birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetişmesi amacıyla okullardaki eğitimlere büyük önem verdiklerini söyledi. Çevre kirliliğinin tüm toplumun günlük yaşamını etkileyen bir olay olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Çevre, tüm insanlık için yaşamsal öneme sahiptir. Doğal çevrenin kirlenmesi evrensel bir sorundur. Sanayileşmenin, küresel ısınmanın ve nüfus artışının hızla ilerlediği günümüzde çevreye ve doğaya karşı daha bilinçli davranmak başlıca görevimizdir. Doğanın güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğini önlemek ise tüm insanlığın ortak vazifesidir. Nefes aldığımız havanın, içtiğimiz suların, yaşadığımız çevrenin temiz olmasının yolu, çevre kirliliğine engel olmaktan geçer. Yeşilyurt Belediyesi olarak, bizlerin ve diğer canlıların yaşamları süresince ilişkilerini sürdürdüğü ve karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu çevremizi temiz tutma ve yarınlara yaşanılabilir bir ortam bırakma noktasında üzerimize düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getiriyoruz. İlçe merkezimizde ve kırsal mahallelerde yürüttüğümüz tüm proje ve çalışmalarda çevreyi ve yeşili korumaya azami hassasiyet gösteriyoruz. Türkiye’nin sayılı çevre yatırımlarından olan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisimiz ve 1.Sınıf Atık Getirme Merkezimiz ile birlikte 14 farklı atık grubunu toplayarak, gerekli işlemlerin ardından bazılarını bertaraf ediyoruz bazılarını da geri dönüşüme gönderip hem çevremize hem de belediye bütçemize ve ekonomiye katkı sunuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından başlatılıp, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde ülkemizde ve dünyada hayata geçen etkinliklerle başarılı bir şekilde devam eden ‘Sıfır Atık’ projelerini ülkemizde en fazla destekleyen yerel yönetimlerin arasında yer almanın gururunu yaşıyoruz.2019 yılında İstanbul’da düzenlenen ‘Sıfır Atık’ zirvesinde çevre yatırımlarına önem veren yerel yönetimler arasında ilk 6’ya girme başarısına ulaştıktan sonra çevreyle ilgili çalışmalarımızı daha fazla artırdık” şeklinde konuştu.

Okullarda düzenlenen farkındalık eğitimlerine öğrencilerin gösterdiği yoğun ilginin gelecek nesillere temiz ve güzel bir dünya bırakma hedeflerine büyük bir katkı sunacağını belirten Çınar, “Çevre dostu hizmet anlayışımızdan yola çıkarak ilçemizde ‘Sıfır Atık’ faaliyetlerine aralıksız devam ederken, çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirmek amacıyla düzenlediğimiz bu tür eğitim programlarımıza öğrencilerimizin gösterdiği yüksek katılım ve ilgi bizleri mutlu ediyor. Yaşadıkları çevreyle bütünleşmiş ve onu korumuş bireyler şüphesiz yarınlara bırakılacak sağlıklı çevrenin oluşturulmasında anahtardır. Okullarımızda düzenlediğimiz eğitim çalışmalarımızın meyvelerini gelecekte inşallah toplayacağız ve yaşadığı çevreye sonuna kadar sahip çıkan, çevreci bir nesil inşa etmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. İsmiyle müsemma Yeşilyurt’umuzun yeşilini, doğasını ve güzel ortamını korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere sağlıklı, düzenli ve temiz bir ilçe emanet etmek bizim temel hedefimizdir.Bu hedefe ulaşmak içinde çevresine ve yaşadığı hayata sahip çıkan gençlerimizin desteği bizim için büyük bir öneme sahiptir. Gelecek nesillerin güzel bir dünyada ve çevrede yaşaması hepimizin elindedir. Bu tür eğitimlerin amacı; öğrencilerin çevre konusunda bilgilenmeleri ve çevre problemlerinin çözümüne katkı sağlamalarıdır. Bu anlayışla öğrencilerimize yönelik eğitimleri çok önemsiyoruz. Çevre bilincini küçük yaşlarda aşılarsak, geleceği de garanti altına almış oluruz. Çevreye zarar veren, gelecek kuşaklara da zarar verir. Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.