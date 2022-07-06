Çınar, canlı hayvan pazarını ziyaret edip, üreticilerle bir araya geldi

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarını ziyaret ederek üreticilerle bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Canlı Hayvan Pazarımız bölge ekonomisinin mihenk taşıdır, tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar dilerim” dedi.

Vatandaşların kurban vacip ibadetleri için gittikleri Canlı Hayvan Pazarındaki son çalışmaları inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bir araya geldiği üreticilere ‘hayırlı işler, bol kazançlar’ temennisinde bulunup, taleplerini dinledi.

Ziyarete katılan Canlı Hayvan Pazarı Dernek Başkanı Ramazan Kırma ile Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal Demirtaş, üreticilere ve besicilere desteklerini esirgemeyen Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kurban Bayramı öncesinde Canlı Hayvan Pazarında gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, “Ziyaretlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Yönetimi ve idaresi sorumluluk alanımızda bulunan Canlı Hayvan Pazarımızı tadilat ve onarım çalışmalarımızın ardından bayrama hazır hale getirdik. Üreticilerimize en güzel hizmeti vermek adına gerekli tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımıza huzurlu ve güzel bir şekilde kurban ibadetini yapması içinde elimizden geleni yapıyoruz. Burada hem satış hem de kesim hizmeti verilmektedir” şeklinde konuştu.

Canlı Hayvan Pazarının bölge ekonomisinin mihenk taşı olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Kiltepe Mahallemizde yıllardır vatandaşlarımıza hizmet eden Canlı Hayvan Pazarımızı ziyaret ederek hem yapılan çalışmaları inceledik hem de üreticilerimizle bir araya geldik. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz içinde bu dönem oldukça hareketli geçiyor, bir yandan arpa, buğday, kayısı ve diğer tarımsal ürünlerin hasat zamanı diğer taraftan kurban satışları yapıyorlar. Bölge ekonomisine çok büyük katkılar sunan Canlı Hayvan Pazarımız ise Kurban Bayramına artık hazır, çalışmalar tamamlandı. Besicilerimizin güzel ve temiz bir ortamda kurbanlıklarını satmaları, vatandaşlarımızın da kurban ibadetlerini düzenli bir şekilde yapmaları için gereken tüm hazırlıklar yapıldı. Üreticilerimizin gerek kurbanlıkların hazırlanması gerekse de kurban kesim sırasında vatandaşlara en güzel hizmeti sunmak için de ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz. Bizlerde her bayram öncesinde olduğu gibi yine buraya gelerek üreticilerimizin taleplerini dinliyoruz, yapılan çalışmalar hakkında istişare edip fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bayramın tatlı telaşı da yavaş yavaş yaşanmaya başladı. Kendilerine ayrılan bölümlere kurbanlıklarını yerleştirip, vatandaşlarımızı güzel bir ortamda ağırlamak için hazırlıklarını tamamlayan bütün üreticilerimize hayırlı ve güzel kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Canlı Hayvan Pazarının yapılan düzenleme ve yenileme çalışmalarıyla daha güzel bir görünüme kavuştuğunu aktaran Çınar, “ Bölge ekonomisinin hareketlenmesine ciddi katkılar sunan canlı hayvan pazarının hazır hale getirilmesi noktasında yoğun bir çaba sarf eden Esenlik Genel Müdürümüze ve değerli çalışanlarına teşekkür ediyorum. Yapılan düzenleme çalışmalarıyla burası daha güzel bir görüntüye kavuşturuldu. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta Büyükşehir Belediyemiz, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa çalışmalar yaparak ilçe genelinde kurban satış ve kesim yerleri belirledik. Hemşerilerimizin kurban satış ve kesim noktasında belirlenen kurallara uymalarını, alacakları kurbanlıkların sağlığına, yaşına ve kesim için yeterli olup olmadığına dikkat etmelerini istiyoruz. Belediyeler, kurum ve kuruluşlar olarak bizler her türlü tedbiri alıyoruz ama vatandaşlarımızın hem kurban alımında hem de kesim sırasında dikkatli olmalarını, kurban ibadetlerini dini kurallara uygun doğru ve güzel bir şekilde yapmaları içinde yetkili isimlerden destek almalarını özellikle istirham ediyoruz. Yeşilyurt Belediyesi olarak kendi bölgemizde ki hizmetlerimizin gerekli planlamasını yaptık, bayram boyunca hemşerilerimizin hizmetinde olacağız. Bayramı bayram tadına yaşamak için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz. Kurban Bayramının manevi atmosferine yakışır ölçülerde huzur ve güven içerisinde, birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu bir bayramı daha vatandaşlarımızla birlikte idrak edeceğiz. Şimdiden tüm İslam Âleminin, aziz milletimizin ve tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.