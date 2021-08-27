Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi inşaat alanında çalışmalar yoğunlaştı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan ve Yeşilyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ile birlikte yapımı süren Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi inşaat alanını inceledi.

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Semt Pazarının yanı sıra kültürel, sosyal, sportif ve eğitim mekanlarını içerisine alacak şekilde hizmete sunacağımız Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi projemiz ile Yeşilyurt’umuzda ki yeni yaşam alanlarına bir yenisini daha ekleyeceğiz” dedi.

İnşaat alanındaki son çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, semt pazarı projelerini yaşam merkezi alanlarıyla bir çatı altında buluşturup Yeşilyurt’un yaşam kalitesini artıran yatırımlara bir yenisini daha ekleyeceklerini söyledi.

Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinin iç ve dış mimari yapısının yanı sıra hizmet mekanları, çok amaçlı sosyal ve sportif mekanlarıyla Yeşilyurt’un gelişen yüzüne farklı bir güzellik kazandıracağını dile getiren Çınar, “ Çilesiz ile Tecde mahallelerimizin birleşme noktasında inşaatı hızla devam eden Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezimiz gerek alış veriş noktaları gerekse de sosyal yaşam alanlarıyla farklı bir yatırım olarak ilçemize kazandıracağız. Hemşerilerimiz bir yandan sağlıklı ve güvenli bir ortamda alış verişlerini yaparken diğer taraftan sosyal ve kültürel ve sportif alanlarda zamanını daha faydalı geçirmiş olacak. Esnaflarımızda burada kuracağımız Pazar alanımızda ürünlerini güzel bir ortamda satışını yaparak kent ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edecekler.4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik ilçemizin farklı bölgelerinde açtığımız Erdem Okullarımızı da burada açarak çocuklarımızın kişisel gelişimlerini destekleyecek etkinliklerde bulunacağız. Kafeterya, spor alanları, sosyal donatıları, çevre düzenlemesi ve otoparkıyla bu bölgenin cazibesini artıracağız. Her yaştan vatandaşa hitap edecek alanları içerisine alacak şekilde Yeşilyurt’umuza kazandıracağımız semt pazarı ve yaşam merkezimiz ile ilçemizin geleceğine güzel ve kıymetli bir eser daha emanet edeceğiz. Her alanda kalkınma sürecinde olan ilçemizin gelişim sürecine yakışır ölçülere sahip bu tür yeni ve farklı projelerle yeni yaşam alanlarımızın sayısını artırmış olacağız. Emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.