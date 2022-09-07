Malatya’nın Pütürge ilçesinde üretilen çilek, artık pestil olarak sofralara geliyor.

Pütürge’nin Örmeli Köyü’nde yaşayan Nurettin-Gülten Çelik çifti 10 yıl evvel tarlalarında “yediveren” türünde çilek yetiştirmeye başladı. Önceleri birkaç dönümle başlayan çilek üretimi lezzeti, aroması ve tadıyla bir anda ilgi görünce çilek üretim sahasını artırmaya başladı. Çelik çifti bugün 10’larca dönüme ulaşan sahada yıllık 15 ton çilek üretimine ulaştı. Mayıs ayından itibaren başlayan hasat Kasım ayı sonuna kadar devam ediyor. Çelik ailesi 10 yıl içerisinde hem Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor, hem ek gelir elde ediyor, hem de çilek severlerin kaliteli ürün yemesini sağlıyor. Ürettikleri çileğin pazar sorunu da bulunmuyor. Ürünün kalitesinden dolayı özel alıcılar bizzat köye gelip pazarlara taşıyor. 20 dönümlük çilek tarlasını büyütmeyi düşünen Çelik ailesi, baharda tarlayı 50 dönüme çıkarmayı planlıyorlar.

Gülten Çelik, ürünün tutulması üzerine çileği sadece yaş olarak değil hem reçel hem de pestil olarak değerlendirmeye başladı. Çilek’ten pestil yapmayı planlayıp uygulamaya koyan Çelik çifti , hiçbir katkı koymadan organik olarak çilek pestili üretmeye başlıyor. Türkiye’de çileği pestil olarak ilk defa kendisinin uyguladığını söyleyen Gülten Çelik, ileride seri üretime başlayacaklarını belirtti.

Üretilen yaş çileğin kilosu 20 liradan, reçelin kilosu 50 liradan, pestilin kilosu da 200 liradan satışa sunuluyor. Her üç ürün de tamamen organik olarak üretiliyor.