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Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü

Malatya’da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi.

MALATYA 01.12.2020, 13:12
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Çiftçilerin yüzü yağmur ile güldü
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Malatya’da sabaha karşı başlayan ve aralıklarla devam eden yağmur çiftçileri sevindirdi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Malatya’da yağmurun Çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe gününden itibaren havanın açarak Cumartesi akşamına kadar güneşli ve parçalı bulutlu olarak geçmesini tahmin ettiklerini söyleyen yetkililer, sıcaklığın ise mevsim normallerinde seyretmesinin beklendiğini kaydettiler.
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parçalı bulutlu