Çiftçiler, TMO’dan gübre fiyatlarına müdahale istiyor

Yaşanan küresel kuraklık ile birlikte gübre fiyatlarının yükselmesinden şikayetçi olan çiftçiler, Toprak Mahsulleri Ofisi aracılığı ile yurt dışından gümrüksüz gübre ithalatı ile çiftçilere destek verilmesini istiyor.

Malatya Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, düzenlediği basın toplantısı ile gübre fiyatlarındaki artışa değindi. Dünyanın korona virüs ile mücadele ettiği bu süreçte çiftçilerin üretimi aksatmamak adına büyük çaba sarf ettiğinden bahseden Solmaz, “Salgın sürecinde çeşitli nedenler bahane edilerek birçok girdi kalaminde çok yüksek fiyat artışları yaşandı. Ülkemizde bu yıl yaşanan kuraklık nedeniyle susuz alanlarda hububat, buğday ve arpa gibi ürünleri eken çiftçimiz ekonomik kayıp yaşadı” dedi. Türkiye’nin un ve makarna üretiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Solmaz, devletin bu ihracatta devamlılığı sağlamak ve hayvancılığın yem ihtiyacını karşılamak için Toprak Mahsulleri Ofisi üzerinden yurt dışından hububat getirttiğine dikkat çekti. Çiftçilerin artan gübre fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşadığına da vurgu yapan Başkan Solmaz, “Geçen yıl Temmuz ayında 50 kilogramı 80 lira olan bir gübre 2020 yılının Eylül ayında 120 liraya, bu yılın Temmuz ayında ise 180 liraya yükseldi. Artan mazot fiyatları da ayrı bir yük getirdi. 50 kilogram buğdayı, kilogramını 2 lira 40 kuruşa satan çiftçimiz şu an 50 kilogramlık gübreyi 375 liraya satın almakta. 50 kilogram unun fiyatı 190 lira civarında. Vatandaş ucuz ekmek yesin diye üreticiler düşük buğday fiyatlarını dile getirmedi. Üreticiler gübre, ilaç ve mazot gibi girdilerde enflasyon rakamları göz ününe alınarak artış yapılmasını talep etmekte. Çünkü destekler ürünün maliyeti enflasyona göre ayarlanıyor” ifadelerine yer verdi. Açıklamasında çiftçilerin talebini de paylaşan Solmaz, “Çiftçilerimiz Toprak Mahsulleri Ofisi’nin yurt dışından gümrüksüz gübre getirterek, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere hakkaniyetle verilmesini talep etmektedir. Avrupa’nın bazı ülkelerinde yaşanan gıda sorunu ve boş raflar haber bültenlerinde görülüyor. Ülkemizin gıda tedarik zincirinin sağlıklı işlemesi için kuraklık, Covid-19 ve fahiş girdi maliyetleriyle mücadele eden çiftçimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan beklentisi gübre fiyatlarının toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla düşürülmesi ve enflasyon oranına göre geçen yıl ki fiyatlar esas alınarak yeni fiyat düzenlemesi yapılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk tarımının gelişmesi için verdiği çeşitli desteklerden dolayı duyduğumuz minneti dile getirerek, çiftçilerimiz adına teşekkür ederiz” diye konuştu.