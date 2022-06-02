Çevre yürüyüşüne davet

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu ile İl Müdürlüğü çalışanları, Çevre Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, hafta sonunda yapılacak olan yürüyüşe davet etti.

Gerçekleştirilen ziyaret sırasında Çevre Haftası etkinlikleri çerçevesinde yapılacak olan programlar hakkında bilgiler veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, “1-7 Haziran Dünya Çevre Haftası olarak ilan edilmiştir. İlimizde de bu yıl eş zamanlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bütün illerde aynı anda 5 Haziran günü saat 14.30’da "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" programını başlatıyoruz. Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, tüm kurum kuruluş müdürleri ile amirleri, Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün, gençlik merkezlerimizin ve halkımızın katılımıyla yürüyüş güzergâhımızca Millet Parkı’na kadar yürüyeceğiz. Diğer etkinliklerle birlikte haftamızı 7 Haziran’a kadar kutlayacağız” dedi.

Çevre bilinci ve sorumluluğunun yerine getirilmesi noktasında yapılan çalışmaların olumlu çalışmalar olduğuna değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Stockholm kentinde yapılan toplantı muhacereti içerisinde 1972 yılından beri 1-7 Haziran tarihleri arasında Çevre Haftası ve 5 Haziran da Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Bizlerde çevrenin korunması noktasında üzerimize düşen sorumluluğunu yerine getirme noktasında ve gelecek nesillere çevre bilincinin öğretilmesi noktasında yerel anlamda, diğer platformlarda ve eğitim kurumlarında da gayret gösteriyoruz. Biliyoruz ki biz çevreyi korumadığımız zaman çevre de bizi korumaz. Siz çevreyi ne kadar korursanız çevre de o kadar sizi korur. Burada biz insanlara büyük görevler düşüyor. Toplumun çevreye karşı duyarlılık bilincini artırmamızın yanında çevrenin korunmasındaki gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında da davranış örnekleri göstermesi gerekmektedir. Aksi takdirde çevre düzeni bozulduğu zaman bütün tabiattaki ekolojik dengeler bozulur. Günümüzde kuraklık, iklim değişikliği ve ekolojik dengenin bozulması hep bu çevre ile ilgili yapmış olduğumuz olumsuz davranış ve tutum neticesinde çevrenin dengesini bozmamızın sonucunda ortaya çıkan tabiat sonuçlarıdır. Bu tabiat sonuçlarının insana ve topluma zarar vermemesi noktasında, tabiatı koruma noktasında, çevreye gerekli hassasiyetin gösterilmesi noktasında bütün insanlar olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz lazım. 5 Haziran’da Valiliğimiz önünde başlayacak olan "81 İlde 81 Milyar Adım Çevre Yürüyüşü" programı anlayışının temelinde de Anadolu’da ve Türkiye’de yaşayan tüm insanların çevreye duyarlı olma noktasındaki hassasiyetlerinin artması anlamında bir dikkat çekme etkinliği olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda da gerek Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olsun, gerek Çevre İl Müdürlüğümüz olsun ve gerekse geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiğimiz Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğümüzün ‘Ulusal Su ve Atıksu Arıtma Çalıştayı’ olsun bütün bu olumlu çalışmaların amacı çevrenin korunmasına yönelik çalışmalardır’’ şeklinde konuştu.