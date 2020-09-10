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Cengiz’den kan bağışına destek
CENGİZ’DEN KAN BAĞIŞINA DESTEK
MALATYA 10.09.2020, 12:16
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Malatya’nın Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, kan bağışında bulunarak, herkesi kan bağışına davet etti.
Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, kan bağışı yaptıktan sonra yaptığı açıklamada, “Kan bağışında bulunarak nice umutların yeşermesine vesile olabiliriz. Başta Kuluncaklı hemşehrilerim olmak üzere belediye personelimize ve kan bağışında bulunan herkese teşekkür ediyorum. Tüm Kuluncaklı hemşehrilerim olmak üzere milletimizi Kızılay’a kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.
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