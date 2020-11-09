Çarmuzu ASM 8 ayda tamamlanarak açılışa hazır hale getirildi

AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Battalgazi ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesindeki 9 Hekimlik Aile Sağlık ve Yaşam Merkezi’nin yıl sonuna kadar hizmete açılacağı müjdesini verdi. Tüfenkci, 12 ayda bitirilmesi geren merkezi 8 ay gibi kısa sürede tamamlayan firma yetkililerine de teşekkür etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, beraberinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ile birlikte Çarmuzu Mahallesinde yapımı tamamlanan Aile Sağlık ve Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu. Burada inşaatın yapımını üstlenen inşaat firmasının sahibi Sabri Unat’tan bilgiler alan Tüfenkci, kısa sürede merkezin yapımının tamamlanmasından dolayı emeği geçenlere de teşekkür etti. Çarmuzu ASM’nin sadece bu bölgeye değil Kaynarca, Melekbaba ve Taştepe mahallerine de hizmet verecek kapasitede olduğunu dile getiren Tüfegenkci, "Bu yatırım çevreyolu altında kalan bölgenin de gelişmesinde önemli bir mihenk taşı olacak. Burada yaşayan hemşerilerimize sağlık açısından kolaylık sağlayacak bir merkez" dedi.

Yapımı tamamlanan merkezde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) gibi kadın sağlığı, kadın psikolojisi destek birimleri ve radyoloji alanlarının da olduğunu kaydeden Tüfenkci, "İnşaatı gezdiğimizde gördük ki, gerçekten kalite olarak da Malatya’mıza yakışır bir bina. Ayrıca konum itibariyle ve yapılan birimlere de baktığımızda bu çevrenin ihtiyacı olan bir tesis olarak inşa edildi. Çevre Bakanlığımız merkezin geçici kabulünü yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı da mefruşat satın almalarını başlattı. Sağlık İl Müdürlüğümüz ile konuştuk, yılsonu itibariyle burayı hizmete geçirmiş olacağız. AK Parti olarak milletimize vermiş olduğumuz bir sözü de gerçekleştirmiş oluyoruz” şeklinde konuştu.

"Çarmuzu Aile Sağlık ve Yaşam Merkezi 8 milyon TL’ye mal oldu"

Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan’da yapımı tamamlanan merkezde 9 Aile Hekimliğinin yanı sıra birçok alanda da vatandaşlara sağlık hizmeti sunulacağını ifade etti. Bir yıl önce ihalesini yaptıkları merkezin yaklaşık 8 milyon TL’ye mal olduğunu da dile getiren Onhan, "Birçok alanda vatandaşlarımıza hizmet edecek merkezimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bir hafta içinde geçici kabulünü yapıp Malatya Sağlık İl Müdürlüğüne teslim etmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.