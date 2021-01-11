Çamlıca okullarında istiklal marşı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın organizasyonu ile bugün tüm yurtta Bayrak Töreni eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması etkinliğine Çamlıca Okulları Malatya Kampüsleri de tek vücut olarak katıldı.

Okul bünyesinde bulunan öğrenci ve veliler etkinlik hakkında önceden bilgilendirilerek, öğrenci ve velilerin de online katılımı sağlandı. Çamlıca Okulları kurucu müdürü Mustafa Sarıtaç, "Okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili, tepesinde dam olan bir yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğretmenin, bilginin var olduğu her yer okuldur anlayışıyla ülkemizin kurtuluşunu temsil eden İstiklal Marşımız Çamlıca Okullarında tekrar gür bir sesle okundu” dedi.