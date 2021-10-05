Camide narkotik eğitimi

Malatya’da Kur’an-ı Kerim kursunda bulunan annelere En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında sunum yapıldı. Ayrıca camide bulunan 40 vatandaşa Narkorehber eğitimi kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, İl Müftülüğü Ahmediye Kuran Kursunda bulunan 60 anneye En İyi Narkotik Polisi Anne projesi kapsamında sunum yapıldı. Ayrıca cami içerisinde bulunan 40 vatandaşa Narkorehber eğitimi kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Yapılan faaliyetlere İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile İl Müftüsü Veysel Işıldar da iştirak etti.