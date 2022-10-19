Çalışanlara hizmet içi eğitim

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Esenlik A.Ş ile Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisler (Belsos) tarafından, çalışanlarına stres yönetimi, öfke kontrolü, etkili iletişim ve beden dili konulu teorik ve uygulamalı olarak seminer verildi.

Eğitimci Uzman Klinik Psikolog - Avukat - Sosyolog Uğur Ceyhan tarafından stres yönetimi, öfke kontrolü, etkili iletişim ve beden dili konulu 32 Saat süreli teorik ve uygulamalı olarak verilen seminere, Esenlik A.Ş ile Belsos’a bağlı olan birimlerde çalışan personeller katıldı. Eğitimlerin sonrasında eğitimlerini başarı ile tamamlayan personellere sertifikaları verildi.

Sertifika törenine katılan Esenlik A.Ş Genel Müdürü Ata Ünlü ile Belsos Genel Müdürü Zerrin Palancı, eğitim sonunda belgelerini personellere takdim etti.

Yapılan eğitim programıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ünlü, “Dünyanın pandemi ile tanışması sonrasında insanlık tarihinde yeni bir döneme girilmiştir. Uzun süreli devam eden karantinalar yaşantımızda önemli değişiklikler yol açmıştır. Bu değişikliklerle birlikte insan davranışlarında da ciddi farklılaşmalar oluşmuştur. Bu farklılıklar bireylerin hem beden sağlığı hem de ruh sağlığını etkilemiştir. Dünyada yaşanan tüm bu olumsuz gelişmelerden ülkemiz de etkilenmiş ve toplumda gözle görülür oranda stres, öfke ve iletişim problemlerinde artışlar meydana gelmiştir. Yaşanan bu problemlerin bilincinde olarak çalışma arkadaşlarımızın bu zorlu süreci daha sağlıklı anlatabilmesi ve gerek özel hayatında gerekse iş hayatında yaşanan problemlerle baş edebilmesi noktasında bir dizi iyileştirme faaliyeti hayata geçirilmiştir. Bu faaliyetlerden biri de personelimize stres yönetimi, öfke kontrolü ve etkili iletişim eğitimi verilmesidir. Bu çerçevede uzman klinik psikolog - avukat - sosyolog Uğur Ceyhan tarafından 32 saatlik teorik ve uygulamalı olarak, stres yönetimi, öfke kontrolü, etkili iletişim ve beden dili eğitimi 20 şer kişilik iki grup halinde verilmiştir. Bugün yapılan bu eğitimlerini başarıyla tamamlayan çalışma arkadaşlarımıza belgelerini takdim edildi. Esenlik A.Ş olarak personellerimizin gelişimleri için çalışmalarımızı ve eğitimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Belsos Genel Müdürü Zerrin Palancı da, eğitimin önemine temas ederek, zaman zaman personellere böyle eğitim programları düzenlediklerini kaydetti.