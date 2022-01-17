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Çalık, “ Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL”

Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Yeni Adliye binasının 2022 yatırım programına alındığı ve maliyetin yaklaşık 1 milyarlık yatırım olduğunu söyledi.

MALATYA 17.01.2022, 13:42
Çalık, “ Yeni adliye binasının maliyeti yaklaşık 1 milyar TL”

Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık, Malatya Yeni Adliye binasının 2022 yatırım programına alındığı ve maliyetin yaklaşık 1 milyarlık yatırım olduğunu söyledi.

Ak Parti MKYK üyesi Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ile Malatya Barosunu ziyaret ederek 2022 yatırım programına alınan yeni adliye binası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Malatya Adliyesi olarak 4 ayrı binada ciddi sıkıntılarla hizmet verdiklerini ve göreve geldikleri andan itibaren yeni adliye binası için yapmış oldukları taleplerin karşılık bulduğunu ifade ederek, “ Göreve geldiğimiz süreçten sonrasında vekillerimize, belediye başkanımıza ve adalet bakanlığımıza yapmış olduğumuz müracaatlar, talepler, karşılıksız kalmamıştır. Yeni Adalet Sarayı’nın 2022 yılı planına alındığı ile ilgili müjdeyi verdiler. Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Adalet Bakanımıza, vekillerimize, adliyenin yapımıyla ilgili emeği geçen herkese baromuz ve meslektaşlarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Bizler avukatlar olarak 4 ayrı binada uzunca bir süredir ciddi sıkıntılar çekerek bu mesleği icra ediyorduk. Sadece biz değil bizimle birlikte vatandaşımız da bu bölünmüş adliyeler noktasında ciddi bir adalete erişim noktasında sıkıntı yaşadılar. Kısa süreç içerisinde binamız yapılarak adalete hizmet etme noktasında gereği yapılır. Biz de baro olarak elimizden gelen ne varsa bu hususla ilgili çabamızı göstereceğiz” dedi.

Ak Parti İl Başkanı İhsan Koca ise, yeni adliye binası tamamlandığında camianın uzun süre ihtiyacını gidermiş olacağına değinerek, “ Malatya Adliyesi şuanda 4 ayrı binada parça parça hizmet vermeye çalışmakta. Bundan hem meslektaşlarımız hem hakim, savcılarımız hem de vatandaşlarımız ciddi anlamda muzdaripler. Adliye binamızın bu yıl içerisinde başlamasıyla tamamlandığında camiamızın bu ihtiyacı uzun yıllar giderilmiş olacak” ifadelerini kullandı.

Malatya Adliyesinde hizmet noktasında ciddi sıkıntılar yaşadığına ve yeni yapılacak adliye binasının yaklaşık 150 bin metrekare olduğuna değinen Milletvekili Öznur Çalık ise, “ Şuanda adliye hizmetlerimizi Malatya’da 4 ayrı binada adliye yetkililerimiz, hakimlerimiz, savcılarımız, avukatlarımız ve hizmet alan vatandaşlarımız hizmet almaktaydı. Hem hizmeti sunanlar hem hizmeti alanlar çok ciddi sıkıntı yaşıyordu. Bakanlığımızın 2022 yatırım programına giren Malatya’nın Yeni Adalet Sarayını inşa edeceğiz. Yaklaşık 143 bin 125 metrekare bir alan olacak. Yaklaşık 150 bin metrekare kapalı alan olacak. Alan projeleri tamamlanmış vaziyette” diye konuştu.

Yeni yapılacak adliye binasının Yeşiltepe’deki eski askeri hastanenin bulunduğu alanda olacağı hakkında bilgi veren Çalık, “ Adliye sarayımızın içerisinde, 12 Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Sulh Ceza Hakimliği, 3 İnfaz Hakimliği, 3 Çocuk Mahkemesi, 20 Asliye Hukuk Mahkemesi, 12 Aile Mahkemesi, 10 Sulh Hukuk Mahkemesi, 18 İş Mahkemesi, 1 Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, 4 İcra Hukuk Mahkemesi, 4 İcra Ceza Mahkemesi, 2 Kadastro Mahkemesi, 5 Tüketici Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, 3 İdare Mahkemesi, 2 Vergi Mahkemesi, İcra Müdürlüğü, Seçim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü planlanmış vaziyette. Malatya’mızda Yeşilyurt ilçesi Yeşiltepe Mahallesinde Askeri Hastanenin olduğu yere inşa edilecek” ifadelerini kullandı.

“150 bin metrekare alan ve maliyeti yaklaşık 1 milyarlık yatırım”

Yeni yapılacak adliye sarayının maliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Çalık, "150 bin metrekare kapalı alan bir adliye sarayının maliyeti de oldukça yüksek yaklaşık 1 milyarlık bir yatırım Malatya’ya yeni bir Adalet Sarayı’nın kazandırılmış olması hepimize hizmet alan vatandaşlarımıza ve hizmet sunan adalet bakanlığı personelimize de her birinde ayrı memnun vaziyette. Hakimlerimiz, savcılarımız, çalışanlarımız ve aynı zamanda avukatlarımızın da bundan duyduğu memnuniyet bizim için çok sevindirici” diye konuştu.

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