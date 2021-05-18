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Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca yakalandı

Elazığ’da çaldığı bisikleti internette satışa sunan zanlı Malatya’da yakalandı.

MALATYA 18.05.2021, 15:42
Çaldığı bisikleti internette satışa çıkarınca yakalandı

Elazığ’da çaldığı bisikleti internette satışa sunan zanlı Malatya’da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ’da bir şahsın bisikleti çalındı. Meydana gelen açıktan hırsızlık olayı ile ilgili müşteki polise müracaatına istinaden yapılan ihbar doğrultusunda çalınan bisikletin Malatya’da ikinci el internet sitesi üzerinden satılık olduğu anlaşıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli E. B. isimli şahıs yakalandı. Suça konu bisiklet ele geçirildi.

Konu ile ilgili tahkikata başlanıldı.
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