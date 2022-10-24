Çakar lamba bulunan araçlara ceza

Malatya polisi çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetimlere ağırlık verip, çakar lamba kullanan araçlara ceza kesiliyor.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı ve yetkisi olmadan çakar lamba kullanan araçlara yönelik denetimlere ağırlık verildi.

Yapılan denetimlerde belirtilen kusura sahip araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun ilgili maddesine istinaden bin 823 TL cezai işlem uygulanıyor. Ayrıca donanım söktürülüyor. Bir yıl içinde aynı işlem 3 defa yapıldığı taktirde araç 15 gün trafikten men ediliyor.