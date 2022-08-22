Çağrı merkezine 7 ayda 100 bin çağrı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, yılın ilk 7 ayında 100 bin çağrıya cevap vererek, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikayetleri anında değerlendirip işleme aldı. İşleme alınan talep, öneri ve şikayetler Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlerince anlık olarak değerlendirilip çözüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi, Büyükşehir’in yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Malatyalılara ulaştırması için anlık sorunların çözümü ve aksaklıkların giderilmesi noktasında, 7 gün 24 saat ulaşılabilen çözüm merkezi olarak vatandaşlara büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor.

Malatya’nın irtibat Merkezi’nde, 2022 yılının ilk 7 ayında 100 bin çağrı cevaplanırken, vatandaşlardan gelen talep, öneri ve şikâyetler titizlikle incelenerek sonuçlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanındaki her konuda hassasiyetle hizmet veren 444 51 44 - 377 10 00 - 188 ve 153 Çağrı Merkezi numaraları ile ulaşım, fen işleri, park bahçeler, zabıta denetimlerinden çevre ve veterinerlik hizmetlerine kadar pek çok konuda vatandaşa anlık çözüm sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, ürettiği proje ve yaptığı hizmetlerle vatandaşa konforlu bir kent hayatı sunarken, diğer taraftan da iletişim ve erişilebilirliğin önemli olduğu günümüzde 444 51 44 - 377 10 00 - 188 ve 153 Çağrı Merkezi ile 7/24 vatandaşın yanında yer alıyor.