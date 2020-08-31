Büyükşehir personeline online hizmet içi eğitim programı
BÜYÜKŞEHİR PERSONELİNE ONLİNE HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimlerin yerine, online hizmet içi eğitim veriliyor.
Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, 2020 yılı Hizmet içi Eğitim Planı kapsamında tüm personele yönelik eğitimler devam ediyor. Korona salgını nedeniyle yüz yüze eğitimlerin personel sağlığını olumsuz etkileyeceği göz önünde bulundurularak alınan tedbirler kapsamında bu eğitimlerin iptal edildiği bildirildi.
Ancak, yüz yüze eğitim yerine online hizmet içi eğitim seminerlerinin yapılacağı belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği içerisinde çalışmaların tamamlanarak, Ağustos Ayı içerisinde online eğitimlerin verilmeye başlandığı ifade edildi.
Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Online Hizmet içi Eğitim Programları kapsamında 28 ayrı konunun işlendiği belirtildi.
Eğitimler, Türkiye Belediyeler Birliği uzmanlarının yanı sıra üniversitelerden akademisyenler ve kamu kurum kuruluşlarında yönetici pozisyonundaki kişiler tarafından verilmekte olup, 7 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek.
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