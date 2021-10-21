Büyükşehir Belediyesinde hizmet içi eğitim semineri sona erdi

Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle 2021 yılı hizmet içi eğitim planı kapsamında, Malatya Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen eğitim seminerleri sona erdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ve TBB iş birliğiyle tam gün öğleden önce ve öğleden sonra iki oturum halinde 11 konu başlığında düzenlenen eğitimler sırasında alanında uzman 11 eğitimci tarafından eğitimler verildi.

Hizmet içi eğitim seminerlerine Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ve ilçe belediyelerinden 1500 personel katıldı.

Hizmet içi eğitim programında personelin niteliği ve gelişimi, eğitim programlarının yeniden yapılanması, günümüz şartlarına uygun değişen mevzuatların güncelliği gibi alanlarda eğitimler verilecek.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi salonunda 5 gün devam eden Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında; Öfke ve Stres Kontrolü, İkna ve Müzakere Teknikleri, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, Resmi Yazışma Kuralları, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kurumsal Performans Yönetimi, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve İmar Uygulamaları, Kişisel Gelişim ve Liderlik, Kişisel İmaj, Kamuda Etik Davranış İlkeleri, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Afet Farkındalık konuları alanlarında uzman eğitimciler tarafından verildi.