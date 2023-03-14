Büyükşehir Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı yapıldı

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı toplantısı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında, 14 Mart Salı günü saat 10.00’da Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda mazeret dilekçelerinin okunup oylanmasının ardından ek gündem maddeleri de gündeme dâhil edilerek, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin depremin ilk saatlerinden bugüne kadar sahalarda olduğunu belirterek, “Değerli arkadaşlar 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde 9 saat arayla iki büyük deprem yaşadık. Tabii bu depremlerin büyüklüğü 9-10 şiddetindeydi. Dolayısıyla biz, yüz yıllardır görülmemiş bir felaketi yaşadık. Malatya ile beraber 11 il ve 14 milyon insanımız bu depremlerden etkilendi. Bizim çıkaracağımız dersler olduğu kanaatindeyim. Geçmişteki meclis kararlarına baktığımız zaman, bütün bunları daha önceden söylemişiz. Yapı denetiminin kontrol edilmesini, jeolojik etütlerin kontrol edilmesi, zemin etütlerinin iyi yapılması, ada bazlı düzenlemelerin yapılması gerektiğini bunların hepsini söyledik. Battalgazi Belediyesini, Millet Bahçesini, kütüphaneyi ve altındaki sığınağı, Kernek’i, Lisanslı Depoyu, Spor Salonunu, Ekmek ve Yemek Fabrikasını, Fuarcılık Merkezini, İnderesi Parkı’ndaki konutları ve Engelli Yaşam Merkezini daha önceden yapmamış olsaydık Malatya’daki depremin boyutu tasavvur edilemezdi. O zaman kaçacak yerimiz olmayacaktı. Bizim söylediklerimizin hepsi binlerce kitabın özetidir. Bütün belediyelerimizden de Allah razı olsun. Yaralarımızı el birliğiyle sarma noktasında gayret içerisindeler. Ama bundan sonra bu hataların yapılmaması hususunda çok dikkatli ve titiz olmamız lazım. Bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum; parklara ticari alanlar yapılmasın. Çünkü yapılan parklar olmasaydı, toplanacak yerimiz olmayacaktı.

Depremim ilk gününden bu yana yapılan iş ve işlemlerin içerisinde Malatya Büyükşehir Belediyesi vardır. Ekmek ve Yemek Fabrikamız yapılırken, ‘yarın bir afet olursa, biz burada ekmek ve yemek çıkaracağız’ dedim. Ve fabrikamız şu anda faaliyete geçti. Dolayısıyla bazı felaketler gelmeden, hazırlığımızı yapmamız gerekiyor. Malatya, depremde çok iyi bir şekilde organize oldu. Bunun sebebi de Büyükşehir Belediyesi olarak Acil Eylem Planını uygulamamızdan kaynaklanıyor. Bu vesileyle bütün milletimize geçmiş olsun. Vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Yaralarımızı sarmak adına ilçe belediye başkanlarımızla el ele vererek, hep birlikte yaralarımızı saracağız” dedi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden ciddi bir şekilde etkilenen Malatya’da depremin yaralarının hep birlikte sarılabilmesi için 1 büyükşehir belediyesi ve 5 belediye ile Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olunması hakkındaki kararı oy birliğiyle meclisten geçti. Buna göre Meclis’te alınan kararla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Muş ve Sivas belediyeleri ile Malatya Büyükşehir Belediyesinin kardeş şehir olması hakkındaki teklif kabul edildi. Ayrıca gündemde yer alan MESTON A.Ş.’nin kaynak temini hakkındaki teklif ile Esenlik A.Ş.’nin sermaye artırımı hakkındaki teklif de görüşülerek kabul edildi.

Gündem maddelerinin tamamlanmasının ardından söz alan ilçe belediye başkanları, depremin ilk anından bu yana Malatya’ya türlü destek ve yardımda bulunan başta Cumhurbaşkanına, valilere, milletvekillerine, kaymakamlara, belediyelere, vatandaşlara ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekibine teşekkürlerini ifade ettiler.