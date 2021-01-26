Büyükşehir Belediyesi Malatya için yatırımlarına devam ediyor

Malatya’nın her alanda kalkınması, gelişmesi ve ilerlemesi yönünde çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile birlikte gerçekleştirmiş olduğu projelerle Malatya’ya yatırımlarına devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın finanse ettiği ve FKA tarafından yerelde koordine edilen 2020 yılı cazibe merkezlerini destekleme programı (CMDP) kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan “Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi” imza töreni gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

"Büyükşehir belediyemizle iş birliği halindeyiz”

Protokol imza töreni sırasında konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın uygulamış olduğu Cazibe Merkezleri Destekleme Projesi kapsamında ajansımız tarafından desteklenen Kayısı Kent ve Ticaret Merkezi’nin sözleşmesi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bakanlığımızın Cazibe Merkezleri Projesi kapsamında olan illerimizde, bölgelerde cazibe merkezi oluşturma amacıyla ilave kaynaklar sağlanmaktadır. Bizler de ajans olarak iki cazibe merkezi için bu kapsamda destek alıyoruz. Malatya ilimizde 6 projeyle Cazibe Merkezi Oluşturma ve Destekleme Programı kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız toplamda 104 milyon liralık proje hacmi ve 61 milyon TL’si ajansımız katkısıyla bu projeleri yapmış bulunuyoruz. Ajans olarak Büyükşehir Belediyemizle iş birliği halindeyiz. Malatya Fuar Merkezimizi yine Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nda ilimizdeki ilk Lisanslı Depoculuğu da gerçekleştirmiş olduk. Bugün burada Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve değerli ekibine de teşekkür ediyorum. İlimiz için çok önemli bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bakanlığımız tarafından onaylanan çok değerli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bu kentsel tasarım projesi, hem Şire Pazarı’nın mevcut durumunu ilgilendirecek proje hem de kayısı ticaretine profesyonel bir altyapı kazandıracak, laboratuvar kazandıracak kayısı ticaretini uluslararası standartlara taşıyacak bir proje. İlimize hayırlı olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyemizle birlikte Tarım, Saniye, Turizm ve kentsel gelişim alanında işbirliğimiz devam ediyor. Ajans olarak bizler de Büyükşehir Belediyemizin değerli çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Bu çalışmalarından dolayı değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

"Projenin hayata geçirilmesi noktasında ciddi bir irade ortaya koydu”

Dünya Kuru Kayısı Başkenti Malatya’nın yeni bir Şire Pazarı’na ihtiyacı olduğunu belirten Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise yaptığı konuşmada, “ Malatya’nın uzun zamandır merakla beklediği çok önemli bir ihtiyaç olan yeni bir Şire Pazarı’nın yapımıyla ilgili protokol imza töreni gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi ile Fırat Kalkınma Ajansı’nın birlikte gerçekleştirecekleri projede, kayısı başkentinde yeni bir Şire Pazarı’nın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu yakinen biliyor. Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Bey göreve gelmeden öncede, Battalgazi Belediye Başkanlığı döneminde de yeni bir Şire Pazarı’nın Malatya için çok elzem olduğunu defalarca ifade etmiş ve o dönemlerde de projelendirilmişti. Tabi Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonrada özellikle bu projenin hayata geçirilmesi noktasında çok ciddi bir irade ortaya koydu. Bütün esnaflarımız, tüccarlarımız, ihracatçılarımız ve üreticilerimiz için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Tabi kuru kayısıda son zamanlarda önemli yatırımlar gerçekleştiriliyor. Bugün 100 bin tona yakın ihracatını gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 300 Milyon Dolar gelir elde ettiğimiz bir ürün artık bir bölge ürününe dönüşmüştür. Kayısı bu bölgede ki en önemli iyileştirme kaynağının başında gelmektedir. Dolayısıyla bu ürünün alınıp satıldığı alanın muhakkak dünyadaki en önemli ticaret merkezi ile eş değer olması noktasında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ifadeleri var. İnşallah bu proje Malatya’nın son yıllarda en kıymetli en önemli projelerinden bir tanesi olacak. Artık daha sağlıklı, güvenli ve prestijli alanda bugün dünyanın değişik ülkelerinden özellikle bu alanda hizmet veren değerli arkadaşların Malatya’yı ziyaretinde daha güvenilir bir şekilde oraları ziyaret etme, yapılan ticaretin hijyenik bir alanda, sağlıklı ve temiz bir alanda hizmet verilmesi konusunda çok önemli bir hizmetin arifesindeyiz. Ben tekrar Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Fırat Kalkınma Ajansımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza bu projedeki katkılarında dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Malatya için çok önemli, elzem bir proje”

Türkiye’ye örnek olacak projeleri hayata geçirdiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan ise, “Fırat Kalkınma Ajansı ile yapmış olduğumuz

projeler Malatya ölçeğinde Türkiye’ye örnek olacak, rol model olacak standartta. Büyükşehir Belediyesi olarak daha önce Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte Lisanlı Soğuk Hava Deposu Projesi’ni gerçekleştirdik. Bu projemizdeki çalışmalarımız son aşamasına getirildi ve bu yıl içerisinde hizmete açılacak. Bir diğer çalışmamız da Fuar Merkezi Projesi idi. Fuar Merkezi’ndeki çalışmalarımız ise devam etmektedir. Malatya için çok önemli, elzem ve hayati değer taşıyan bir projenin daha imza töreni için bir araya geldik. Projenin ne kadar önemli olduğuna dair Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri ve Ticaret Borsası Başkanı açıklamalarda bulundular. Dünya Kuru Kayısı Başkenti olan ve Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 80’nin Malatya’da üretildiği ve ihraç edildiği bir merkezde Malatya’ya yakışan, yaraşan bir Şire Pazarı’nın olması çok elzemdi ve geçmişte yapılması gerekirken gecikmiş bir hizmet olarak değerlendiriyoruz. Borsa Başkanımızın ifade ettiği gibi yıllık 100 bin ton kuru kayısı ihracatının getirisi 300 milyon dolar civarında bir rakamı telaffuz ettiler. Bu Malatya için önemli bir katma değerdir. Ancak yeterli değildir. Kuru kayısının dünya piyasasında 5 milyar dolara yakın bir girdisi var. İnşallah Şire Pazarımız, Lisanslı Soğuk Hava Deposu’nun yapımı ve diğer tesislerin hizmete girmesi ile birlikte Malatya kayısısı hem Malatya açısından hem de Türkiye açısından önemli bir ürün olma noktasında emin adımlarla ilerleyecektir. Kayısıyı sadece gıda boyutuyla değil kozmetik ve sanayi boyutuyla da değerlendirme çalışmalarımız sürmekte. Bu imza töreni ile Malatya’nın göz bebeği olacak ve Malatya’ya yakışan, yaraşan bir Şire Pazarı’nın temelini atacağız. Bu proje kapsamında lojistik merkez olarak tabir ettiğimiz kısımların yapımı gerçekleştirilecek. Bunlar, Borsa, İhracat Merkezi ( İhracat ile ilgili firma ve kuruluşlara yer tahsisi), Finans Birimi (ATM ve PTT Bank), Kayısı Müzesi (Apricot Museum), Laboratuvar, Tartım ve Kantar Ünitesi, Güvenlik Birimi ve Danışma, Sosyal Donatı ve Alanlar (yemekhane, lokanta, mescit vs.), STK ve Belgelendirme Kuruluşlarına yer tahsisi, Eğitim Merkezi (Eğitim ve toplantı salonları), İşçi Evi (İşçi sosyal tesis ve dinlenme alanları) ve Malatya’ya yakışır bir peyzaj düzenlemesi ile birlikte lojistik merkezi Şire Pazarı’na yakışır şekilde programlama yapıyoruz. Akabinde esnaf kardeşlerimizle yapacağımız çalışmalarla da diğer borsa üniteleri diye tabir ettiğimiz iş yerleri ve iş merkezlerinin yapımı da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 600 milyon civarında bir projenin imza törenini gerçekleştiriyoruz. Bu proje Malatya’mıza, ülkemize ve kayısı üreticilerimize hayırlı olsun. Projede paydaş olan Fırat Kalkınma Ajansı’na ve bu iş için emek harcayan belediye çalışanı arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” sözlerini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından 2020 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı çerçevesinde hazırlanan “Kayısı Kent ve Ticari Merkez Projesi” diğer adı ile “Malatya Yeni Şire Pazarı Merkez Hizmet Binası Projesi” Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından imzalandı.