banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Memur ve emeklinin ocak zammı belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji’den İstanbul’a kuvvetli yağış uyarısı
Mars Kolonileri, Dünya’ya karşı ayaklanabilir!
Mars Kolonileri, Dünya’ya karşı ayaklanabilir!
Japonya'dan yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım
Japonya'dan yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım

Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık’ta hizmete giriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilecek olan Down Sendromlu bireylerin çalışacağı ‘Gülen Yüzler Kafe’nin protokolü imzalandı.

MALATYA 22.11.2021, 14:05
Büyükşehir Belediyesi Down Sendromlular Kafeteryası 3 Aralık’ta hizmete giriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında hayata geçirilecek olan Down Sendromlu bireylerin çalışacağı ‘Gülen Yüzler Kafe’nin protokolü imzalandı.

3 Aralık 2020 Engelliler Günü gelen talep üzerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın açılması için talimat verdiği Down Sendromlular kafeteryası hayata geçiyor. Toplumda farkındalığın oluşması ve engelli bireylerin sosyal hayata adapte olabilmeleri için gerçekleştirilen proje kapsamında Down Sendromlular kafeteryası 3 Aralık Dünya Engelliler Günü faaliyete başlayacak.

Yapılan protokol çerçevesinde sanat sokağında açılacak olan ve 8 engelli bireyin çalışacağı ‘Gülen Yüzler Kafe’nin protokolü imzalandı.

Down Sendromlular için yapılan sosyal sorumluluk projesinin detayları hakkında bilgiler veren Hibeler Şube Müdürü Bayram Uzun, “3 Aralık 2020 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kent Konseyi tarafından organize edilen bir programda Down Sendromlu aileler çocuklarının zaman geçirebilecekleri, sosyal hayatın içerisinde olabilecekleri bir kafe talebinde bulunmuşlardı. Sayın Başkanımız bu talebi olumlu karşılamaları sonucunda Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğümüz ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz proje doğrultusunda korumalı işyeri programı statüsünde BELSOS AŞ. Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve MADEM işbirliğiyle projemizi gerçekleştirdik. Proje kapsamında toplamda 11 personel istihdam edilecek. Bu istihdamlardan 8’i Down Sendromlu kardeşlerimiz olacak. Bu sayede Down Sendromlu çocuklara çalışma olanağı sağlanacak, sosyal hayata katılımları sağlanacak. Bu projede bizlere destek olan Türkiye İş Kurumu İl Müdürüne ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Projenin paydaşlarından olan BELSOS Genel Müdürü Zerrin Palancı ise, “3 Aralık 2021 Engelliler Gününde açılacak olan kafemizde Down Sendromlu kardeşlerimizi istihdam edeceğiz. Hem bu çocuklarımızın topluma kazandırılması hem de sosyal yaşantılarında bir arada olmak adına sosyal yönlü bir kafe olacak. Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri ve Türkiye İş Kurumu ile birlikte yürütmüş olduğumuz bir proje. Bu projede desteği olanlara teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Projenin ortaklarından Türkiye İş Kurumu İl Müdürü Vahap Toman da, “Bu projede emeği geçen ve özellikle engellilere karşı olan muhabbeti, sevgisi Malatya tarafından bilinen başkanımızın bu girişimi Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğümüz tarafından sevinçle karşılanmıştır. Korumalı işyeri kapsamında özellikle Down Sendromlu kardeşlerimizin daha fazla katılımıyla sağlanacak olan engelsiz kafeterya projesinde bizlere müracaat edildiğinde İstanbul ve Ankara gibi illerde vardı ama doğu ve güneydoğuda bu projeleri görmemekteydik. Bu bizlere güzel bir örnek oldu. Malatya açısından, Türkiye İş Kurumu açısından, Büyükşehir Belediyemiz açısından güzel oldu. Türkiye İş Kurumu olarak bir yıl boyunca kafeteryada çalışanların maaşları asgari ücret düzeyinde ödenecek. İnşallah bu proje örnek olur. Başta Sayın Başkanımıza ve emeği geçenlere şahsım ve kurumum adına teşekkür ediyorum. Bu tür projelerin devamının geleceğini ümit ediyorum” açıklamasında bulundu.

Proje kapsamında 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kafeteryanın açılacağını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Gerek proje birimimiz, gerek BELSOS şirketimiz sosyal projeler kapsamında Malatya’daki özellikle engelli vatandaşlarımızın istihdam edilmesi ve meslek edindirilmesi noktasında ayrıca sosyal bir projenin hayata geçirilmesi noktasında büyük gayretler gösterdiler. Engelli vatandaşlarımız toplumumuzun bir gerçeğidir. Yasal metinler içerisinde engelli vatandaşlarımızın istihdamıyla ilgili istihdam zorunluluğu bulunmaktadır. Bununla ilgili şirketlerimizde ve birimlerimizde bu istihdamları gerçekleştirdik. Engelli vatandaşlarımız için bir kafenin olması noktasında özellikle 2020 yılı Aralık ayı içerisinde engelli kardeşlerimizin bizlere olan talebini yaptığımız proje kapsamı içerisinde değerlendirilmesini arzuladık. Yapılan proje Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza gönderildi ve onaylandı. Batı illerinin bazılarında yaptığımız projemize benzer istihdam amaçlı ve meslek edindirme amaçlı projeler oluşturulmuştu ama Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da buna benzer bir proje hayata geçirilmemişti. Bu anlamda yapmış olduğumuz iş birliği ve protokol çerçevesinde 3 Aralık Engelliler Gününde sanat sokağında Down Sendromlu engelli kardeşlerimize ait bir kafeterya açılacak” diye konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7