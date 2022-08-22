Burcu yüzmede Türkiye şampiyonu oldu

Malatyalı milli sporculardan Burcu Naz Narin, İstanbul’da yapılan Boğaziçi Kıtalararası Yüzme yarışlarında Türkiye şampiyonu oldu. 14-18 yaş ve açık yaş kategorilerinde Türkiye şampiyonu olan Malatyalı milli sporcu Narin, genel klasmanda da Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Sporcu Narin’e şampiyonluk madalyasını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. M. Muharrem Kasapoğlu takdim etti.