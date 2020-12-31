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Bülent Tüfenkci’den 2020 değerlendirmesi

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya önemli yatırımların kazandırıldığı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

MALATYA 31.12.2020, 17:31
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Bülent Tüfenkci’den 2020 değerlendirmesi

Ak Parti Malatya Milletvekili ve Ak Parti MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, Malatya’ya önemli yatırımların kazandırıldığı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Deprem sonrası yapılan konutlardan kayısının TMO tarafından satın alınmasına, Kuzey Çevreyolu’ndan Kızılay’a devredilen Vagon Onarım Fabrikasına, birçok konuda bilgi veren Tüfenkci, Malatyalıların yeni yılını tebrik etti.

Hizmet ve yatırım adına verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirten Tüfenkci, “Öncelikle bütün Malatyalı hemşerilerimin 2020 yılını canı gönülden kutluyorum. 2020’nin başında Malatya deprem felaketi ile sarsıldı. Bu depremin yaralarını sararken, bütün dünyada olduğu gibi bir de salgın sürecini yaşadık. Malatya ve Elazığ’da özel deprem felaketinden sonra cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün hükümet üyelerimiz ile beraber yaralarımızı sarma noktasında hızlı bir çalışma içerisine girdik. Baktığımız zaman bugün yaklaşık 5 bin 270 evin yeniden inşası noktasında ihalesi yapıldı. Bunların bir kısmı köy tarım evleri olarak ihalesi yapıldı, diğer kısmı ise toplu konut olarak yapıldı. Bunun bin 500 tanesi Battalgazi gelincik mevkiinde yapılıyor. Diğer taraftan Doğanyol yeniden inşa ediliyor, Pütürge yeniden inşa ediliyor. Kale hızlı bir şekilde değişiyor. Salgın süreci başladığında biz esnafımızı da unutmadık. Yaklaşık 10 bine yakın esnafımıza 20 milyarın üstünde faizsiz kredi desteğinde bulunduk. Buda esnafımızın rahat nefes almasını sağlamış oldu.

“Kayısı ticaretine pozitif yönde büyük bir ivme kazandırdı”

Malatya için kayısı çok önemli. Malatya’da kayısı için lisanslı depo olursa ve lisanslı depo yapılırsa TMO’nun da alım yapacağını ifade etmiştik. Nihayetinde lisanslı depoyu bitirdik. 2020 yılı içerisinde ve TMO tarafından kayısı alımları başladı. Bu da Malatyalı çiftçilerimizin kayısı ticaretine pozitif yönde büyük bir ivme kazandırdı. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda kayısı kurutma ve grup gıdaların kurutulması noktasında da ziraat odaları vasıtasıyla ve tarım bakanlığımızın yardımlarını Malatya’da hayata geçirdik.

“Malatya’mıza bir lojistik merkezi kazandırmış olacağız”

Malatya için yılların sorunu olan Kızılay’a devri ile bir beraber Vagon fabrikasının sorununu da çözmüş olduk ve orada hayal dedikleri yatırımlar bugün İnşaatı tamamlanmak üzere. Malatya bu anlamda Kızılay’ın yatırım üstü oldu. Şimdi Demir Yolları ile birlikte Kızılay’ımız ile birlikte çalışarak Malatya’mıza bir lojistik merkezi kazandırmış olacağız. Gümrük deposu ile birlikte bir üst olacak lojistik ve depolarda bir yandan demir yollarının lojistik merkezi ile birlikte orası Malatya’nın yeni bir yüzü olmuş olacak” dedi.

“Malatya ulaşım konusunda farklı bir noktada olacak”

Altay Kışlası’nın devri ve Erhaç Havalalanı terminal binasının yenilenmesi konularına da değinen Tüfenkci şunları söyledi:

2020 yılı içerisinde milli Savunma Bakanlığından Altay Kışlasının bir kısmını alarak Küçüksanayi oraya taşıma noktasında önemli bir adım attık. İnşallah Malatya Büyükşehir Belediyemiz bu çalışmasını bitirdiğinde inşallah imarıyla beraber hazineden de bir kısmını alarak oraya küçük sanayiyi taşımış olacağız. Buda küçük esnafımızın büyümesine katkı sunacak.

Malatya’da yıllardır konuşulan Kuzey Çevre yolunun yürümediği söyleniyordu. Ulaştırma Bakanımızın Malatya’ya gelerek bu çalışmayı da hızlandırdı. 2 Ocak’ta ise Kömürhan Köprüsünü açmış olacağız. Doğuyu batıya bağlayan önemli bir kavşağı, ilimizin gelişmesi noktasında faaliyete geçmesiyle beraber Malatya ulaşım konusunda farklı bir noktada olacak. Adıyaman’da Erkenek Tünellerini tamamladık. Ciddi anlamda Adıyaman’daki ulaşımı rahatlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde Adıyaman Çelikhan yolunun tekrar revize edilmesi noktasında çalışmalarımızı hızlandırmış olacağız.

Malatya’nın 2020 yılında terminal sorunu vardı. Havalimanı terminali yetmiyordu, Malatya’ya da yakışmıyordu. İhalesini yaptırdık inşallah 2021’de inşaatı hızlı bir şekilde devam edecek. 2020 yılında Malatya’nın önemli yatırımlarından birisi olan Özel Hareket Bölge Başkanlığını Malatya’ya kazandırdık. Hızlı bir şekilde çalışmaları devam ediyor. Onu da süresi içerisinde bitirip yaklaşık 3 bin 3 bin 500 özel hareketçiyi Malatya’ya yerleştirmiş olacağız. Turgut Özal Üniversitesi’nin fiziki mekanlarının inşaatları 2020 yılında devam etti. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor. Malatya Turgut Özal Tıp Fakültesi gibi önemli bir yatırımı kazandırdık. İkinci bir tıp fakültesini kurduk. Bu da Malatya için önemli bir kazanımdı. Türkiye için önemli olan 2020’de Onkoloji Hastanemizi bitirdik. Bölgenin birincisi olan Onkoloji Hastanesini hizmete açtık. Doluluk oranlarını yüzde 80, yüzde 90‘ı gördü.”
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