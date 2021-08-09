banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Bülbüloğlu’ndan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı (MİMDER) ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Üyesi (İMKON ) Mehmet Bülbüloğlu, Hicri yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MALATYA 09.08.2021, 14:30
Bülbüloğlu’ndan Hicri yılbaşı ve Muharrem ayı mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı (MİMDER) ve İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Üyesi (İMKON ) Mehmet Bülbüloğlu, Hicri yılbaşı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Mehmet Bülbüloğlu yayımladığı mesajda, "İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan ve hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayına kavuşmanın manevi huzuru içerisindeyiz. Sevgili Peygamberimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esas alınarak hicri yılbaşı olarak kabul edilen ve Allah’ın ayı olarak nitelendirilen Muharrem Ayı, paylaşmanın, birlik ve beraberlik içinde olmanın hatırlandığı değerli zaman dilimlerimizden biridir. Bu duygu ve düşüncelerle, Muharrem Ayı’nın birlik ve beraberlik duygularının gelişmesine vesile olmasını, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin Muharrem Ayı’nı ve Hicri Yılbaşını tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
29°
açık