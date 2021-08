Bülbüloğlu’ndan 30 Ağustos mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıldönümü nedeniyle mesajı yayımladı.

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği ( MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 30 Ağustos mesajında, imkansızlıkların bahane olmayacağının en büyük kanıtının 30 Ağustos Zaferi olduğuna dikkat çekerek,” Dün olduğu gibi bugünde, her yerde ve her ferdimizle, milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya devam edeceğimizi bildiririz” dedi.

Bülbüloğlu, ”30 Ağustos Zaferi, Çanakkale’den Sakarya’ya uzanan kahramanlık destanının yazıldığı ve milletimizin zalimlere karşı omuz omuza mücadelesinin zaferle taçlandırıldığı tarihtir. Bu zaferin 99. Yıldönümünü milletçe gurur ve onurla yaşıyoruz. 30 Ağustos, vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için, canları pahasına cepheden cepheye koşan, vatan ve hürriyet aşkı, bayrak sevgisi gibi değerleri her şeyden üstün tutarak düşmana karşı gözlerini kırpmadan mücadele veren Aziz Türk Milletinin var oluş öyküsü, ümidi tükenmiş binlerce insanın tüm dünyaya baş kaldırışı, imkansızlıkların bahane olmayacağının en büyük kanıtıdır” ifadelerine yer verdi.

Bülbüloğlu, “Dün olduğu gibi bugünde, her yerde ve her ferdimizle, milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleri ile her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasına öncülük etmeye, mazlumların yanında, zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya, her zamankinden daha fazla azimli ve kararlıyız. Bu kararlılığımızı aziz milletimiz, 15 Temmuz’da vatan hainlerinin ihanet kalkışmasına verdiği destansı cevapla bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Bu toprakları vatan kılmak için ecdadımızın ödediği bedeller ile milletimizin mücadele azmi, Cumhuriyetimizin en büyük güvencesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; vatanımız uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi de minnetle anıyor, 99. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum” şeklinde mesajını tamamladı.