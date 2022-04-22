Bülbüloğlu’ndan 23 Nisan Çocuk Bayramı mesajı

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

Bülbüloğlu mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladığımız, 23 Nisan 1920 tarihi sadece Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış tarihini değil, aynı zamanda millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gündür” ifadelerine yer verdi.

Başkan Bülbüloğlu, “Çocuklarımızın ulusal bağımsızlığın teminatı olduğunu her fırsatta dile getiren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın hiçbir ülkesinde yapılmayanı yaparak, Millet Meclisinin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan etmiştir. Sevgili çocuklar sizlere düşen görev Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak, gelişmiş toplumlar arasında söz sahibi olmak, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirmek için yetişmiş insan gücüne katılmak. Çünkü günümüzde en çok ihtiyaç duyulan güç yetişmiş insan gücüdür. Bize düşen görev ise çocuklarımızı bilime ve gelişen teknolojilere açık, okuyan, sorgulayan, araştıran ve bunlarla birlikte düşünen ve düşündüklerini düzgün bir şekilde ifade edebilen, dürüst, çalışkan, başarılı, demokrasiye ve insan haklarına saygılı vatan ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Bu vesileyle yarınlarımızın güvencesi, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım” ifadelerini kullandı.