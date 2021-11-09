Bülbüloğlu’ndan 10 Kasım mesajı

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİMDER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, 10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 83. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Bülbüloğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü tarihe iz bırakan bir lider ve komutan yapan en büyük özelliği ise milletine duyduğu sonsuz güven ve inançtır. 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı Kurtuluş Savaşı’nı Türk Milleti’yle omuz omuza vererek kazanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurmuştur. Bizler biliyoruz ki 10 Kasım, sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma günü değil, onun en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ni geliştirip büyüterek geleceğe taşıma azmimizi tazelediğimiz gündür. İstiklalimize kast eden iç ve dış düşmanlara karşı millet olarak birbirimize kenetlenmede, milli ve manevi değerlerimizi sonsuza dek yaşatma azim ve kararlılığımızda Büyük Önder Atatürk’ün fikir ve düşünceleri dün olduğu gibi bugün de bizlerin yolunu aydınlatmaktadır. Bağımsızlık uğrunda karşısına çıkan tüm güçlükleri aşarak milletine bağımsızlığını armağan eden, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla dünya milletlerine örnek olan Atatürk’ün bize sunduğu değerleri korumak ve bizden sonraki kuşaklara aktarmak için tüm gücümüzle çalışmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde gücünü Türk Milleti’ne olan inanç ve güveninden alan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 83. yıl dönümünde bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhu şad olsun.”