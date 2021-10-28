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Bülbüloğlu: “Fiyat artışlarının önüne geçtik”

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “İş bırakma eylemi sonrasında malzemelerdeki fiyat artışlarının önüne geçtik” dedi.

MALATYA 28.10.2021, 12:07
Bülbüloğlu: “Fiyat artışlarının önüne geçtik”

Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı Mehmet Bülbüloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, “İş bırakma eylemi sonrasında malzemelerdeki fiyat artışlarının önüne geçtik” dedi.

MİM-DER tarafından bir otelde istişare toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşup sektörün sorunlarını dile getiren Malatya İnşaat Müteahhitleri Derneği (MİM-DER) Başkanı, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bülbüloğlu, 7 ay önce MİM-DER Başkanı olarak seçildiklerini hatırlattı ve birçok soruna el attıklarını vurguladı. Bülbüloğlu, “Derneğimize katkı sağlayan başkanlarımıza teşekkür ediyorum. 7 aylık başkanlığımız boyunca derneğimizin imajını iyi bir noktaya taşımak için çok güçlü bir çalışma yaptık. Ziyaretlerde derneğimizin ve temsil ettiğimiz üyelerimizin haklarını hukuklarını korumak adına çalışmalar yaptık. Derneğimizin çalışmalarını gündemde tutmaya çalıştık. Derneğimiz ziyaretlerinde Milletvekillerimiz Belediye Başkanlarımız ve yerel yöneticiler sivil toplum örgütleri sektörün sorun ve sıkıntılarını dile getirerek çözüm noktasında elimizden gelen gayret ve cabayı gösterdik. Dernek olarak dergimizin ikinci sayısını çıkardık ve yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz çıkarmış olduğumuz dergimizde anlatıyoruz” şeklinde konuştu.

İnşaat malzemelerindeki fiyat artışı ve zamlar ile ürün bulma konusunda sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çeken Bülbüloğlu, “Üyesi olduğum İMKON öncülüğünde bir boykot kararı aldık ve uygulamaya koyduk. 15 günlük bir karardı. Başta çimento olmak üzere diğer İnşaat malzemelerindeki fiyat artışlarından dolayı İnşaat sektörü olarak iş bırakma eylem kararı almıştık. Eylem sonrası malzemelerdeki fiyat artışlarının önüne geçtik” dedi.

Bülbüloğlu, “MİM-DER olarak Malatya Büyükşehir Belediyemizin en önemli çalışması kendi imar yönetmenliğini yazması olacaktır. Çevre büyükşehir illerimize baktığımız zaman, Büyükşehir Belediyelerimizde kendi imar yönetmeliği mevcut. Neden Malatya’mızda olmasın” şeklinde konuştu.

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