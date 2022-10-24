Bu proje evleri de yürekleri de ısıtacak

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla ilçede örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Battalgazi Belediyesi tarafından ortaklaşa olarak hayata geçirilen "Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" ile dar gelirli ailelere doğalgaz desteği sağlanacak. Hem hava kirliliğinin önüne geçmek hem de dar gelirli ailelerin ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde, Orduzu, Hanımınçiftliği, Eskimalatya, Hatunsuyu, Yıldıztepe, Battalgazi ile Taştepe mahallerinde doğalgaz altyapısının bulunduğu ve teknik açıdan uygun olan 400 ailenin konutuna ücretsiz doğalgaz sobası bağlanıyor. Toplam maliyeti 7 milyon olan proje çerçevesinde belirlenen konutlara doğalgaz döşeme çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Güder’den Eyiol ailesine sıcak ziyaret

Projenin startını veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, evlerine doğalgaz döşenen Züleyha ve Ahmet Eyiol ailesini ziyaret etti. Eyiol fertleri tarafından güler yüz ve dualarla karşılanan Güder, ücretsiz doğalgaz hattı döşenen aileleri ziyaret ettikten sonra yaptıkları işin ihtiyaç sahibi aileler için ne kadar önemli olduğunu bizzat gördüğünü dile getirdi.

“Allah başkanımızdan bin kere razı olsun”

Evlerine doğalgaz döşenen Züleyha Eyiol, projeyi hayata geçiren Başkan Güder’e övgüler yağdırarak, “Allah Osman Güder başkanımızdan razı olsun. Çalışkan, yardımsever, başarılı ve en önemlisi bizden birisi. Bizler yaşlı iki çiftiz. Soba yakacak sağlığım yok. Odun ve kömürde alamadık. Battalgazi Belediyesi’nden geldiler, evimizi incelediler. Sağ olsunlar doğalgazımızı çektiler. Malatya’nın kışı çetin geçiyor, soğuk geçiyor. Ama bu kışı başkanımızın bu güzel çalışması ile rahat geçireceğiz. Soba yakma derdimiz kalmadı. Yemeklerimi odun ateşiyle yapıyordum. Doğalgazımız geldi, artık tüpümüz var, sobamız var, inşallah bu sene ısınırız. Başkanımız bizi çok mutlu etti. Allah onun ayağını taşa değdirmesin. Allah emeği geçenlerden de razı olsun" dedi.

Ahmet Eyiol ise “Battalgazi’de çok değerli bir başkana sahibiz. Kıymetini bilmemiz lazım. Başkanımız garibanın, fakir fukaranın, mazlumun yanında. Ben bir emekliyim. Odun kömür parası bu sene artmış, bana borca da vermediler. Ne odun alabildim nede kömür aldım. Kara kara düşünüyordum ama Allah bin kere razı olsun başkanımız bu çalışması evimizde yaptı. Dünyalar bizim oldu, çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

“Sosyal devletin gereğini yerine getiriyoruz”

Doğalgaz altyapısının bulunduğu yerleşkelerdeki dar gelirli ailelerin doğalgazdan faydalanmasını ve hava kirliliğinin en aza indirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Güder, “İlçemizde yaşayan yardıma muhtaç ailelerin, evlerinde kış aylarını üşüyerek geçirmemeleri konusunda Battalgazi Belediyesi olarak bir çalışma başlattık ve Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projemizi hayata geçirdik. Proje çerçevesinde ilçemizde 400 konut belirledik. Bu konutlardaki ailelerimiz gerçekten ihtiyaç sahibi aileler ve evleri doğalgaza teknik olarak uygun. Müracaat çok, gönül arzu eder ki bu tesisatı her eve döşeyelim. Proje çerçevesinde bu yıl 400 eve doğalgaz tesisatı döşeyeceğiz. Projemiz başladı ve Orduzu mahallemizde 60 evimizin tesisatı tamamlandı. Diğer mahallelerimizdeki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Evin ve özellikle de bir mutfağın doğalgaza kavuşması çok önemli. Amacımız; vatandaşımızı rahat ettirmek, sosyal devletin gereğini yerine getirmek. Dar gelirli vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Bu anlayış ile 7 milyon maliyetli projemizi ilçemizde hayata geçirdik. Tesisatları tamamlanan ailelerimizi ziyaret ediyorum ve çok faydalı bir projeyi hayata geçirdiğimizi yerinde görüyoruz. Ailelerimiz mutlu ve huzurlu. Kış ayını evlerinde rahat geçirecekler. Vatandaşlarımız mutlu olunca bizlerde yetkililer olarak mutlu oluyoruz. Vatandaşlarımıza hizmet noktasında bizlere bu fırsatı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.