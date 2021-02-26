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Bu kursu bitiren iş sahibi oluyor

Malatya Valiliği, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi destekli ‘Mesleki yeterlilik belgesi’ kursunun ikincisi açılıyor. Kursu bitirenler ise aldıkları belge ile kendi işini kurabiliyor.

MALATYA 26.02.2021, 11:39
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Bu kursu bitiren iş sahibi oluyor

Malatya Valiliği, İş-Kur ve Halk Eğitim Merkezi destekli ‘Mesleki yeterlilik belgesi’ kursunun ikincisi açılıyor. Kursu bitirenler ise aldıkları belge ile kendi işini kurabiliyor.

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde Gençlik ve Eğitim Derneği’nin katkılarıyla Şener Eroğlu Mesleki Yeterlilik Belgesi Kursu ikinci kez açılıyor. İstihdam garantili kursun 1 Mart’ta başlayacağını ifade eden kurs sorumlusu Şener Eroğlu, kurslarını başarıyla bitirip belge almaya hak kazanan kursiyerlerin kendi güzellik merkezi veya kuaförlerini açabileceklerini söyledi.

Meslek okullarının da bu süreçte önemine değinen Eroğlu, “Bu okullarımız çok başarılı işlere imza attılar, dünya standartlarını yakaladılar. 1998 yılında 8 yıllık zorunlu eğitimin çıkması ile mesleki okullar ile sanayideki çıraklık okulları, imam hatip liseleri kapanma noktasına gelmişti. Sanayi sitelerinde bir dönem 5 bin üzerinde olan çırak ve kalfaların bu süreçte 500 ile bin seviyelerine kadar düştüğüne dikkat çeken Eroğlu, “Esnaf ve sanatkarlarımız ara eleman bulamaz hale geldi. Kuaförler ve güzellik merkezlerinde iş hacmi gittikçe düşme noktasına geldi. Şu an ülkemizde artık mesleki teknik okulları bitiren teknoloji ve bilimdeki sanatı hazır olmaktadır. Buradaki gelişmeleri çalışmalara yön verecek anne ve babalarımıza çağrımız çocuklarımızı mesleki teknik okullara göndersin. Burada okulu bitiren kardeşlerimizin işi, aş hazır olacak” ifadelerini kullandı.

Bu okullarda okuyan gençlere yönelik bazı iyileştirmelerin yapılması gerektiğini de dile getiren Eroğlu, “Öğrencilerimizin 5 yıl boyunca SSG primleri devlet tarafından ödenmeli, burada yatan pirimler emekliliğe sayılmalı. Mesleki teknik okullarda okuyan öğrencilerimiz kendi alanlarında tercih yapmaları durumunda ek puan verilerek mesleki okulların önemi anlatılmalıdır. Çünkü nitelikli iş gücü oluşturulması için geleceğimiz için öğrencilerimizi buralara teşvik etmeliyiz. Mesleki okulların gelişmesi ilerde kuaför ve güzellik salonlarında verimliliği artıracaktır. Gençlerimize güvencimiz tamdır" şeklinde konuştu.

Kursun açılmasında kendilerine destek olan Malatya Park AVM yönetimi ile Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz’a teşekkür eden Eroğlu, bu tür kurslara ileride de devam edeceklerini ifade etti.

Gençlik ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Ahmet Bayduz ise meslek edindirme kurslarını Malatya’da başlattıklarını dile getirerek, “İlk kursumuzu başarıyla tamamladık. Yeni kursumuz Mart’ın ilk haftasında başlayacak. Kursta genç kursiyerlerimize günlük harçlıkları ödenecek ve genel sağlık sigortaları yapılacak. Kurs sonunda ise KOSGEB’den destek alarak iş yerlerini açabilecekler” diye konuştu.
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