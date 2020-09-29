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Boztepe Barajı Mesire Alanı yapılıyor
YAZIHAN KAYMAKAMI BÜLENT ŞİMŞEK, BOZTEPE RECAİ KUTAN BARAJI’NDA YAPIMI DEVAM EDEN BOZTEPE BARAJI MESİRE ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU.
MALATYA 29.09.2020, 12:47
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Malatya’nın Yazıhan ilçesinde Boztepe Barajı Mesire Alanı yapılıyor.
Yazıhan Kaymakamı Bülent Şimşek, Boztepe Recai Kutan Barajı’nda yapımı devam eden Boztepe Barajı Mesire Alanına giderek yerinde incelemelerde bulundu. Boztepe Barajı Mesire Alanı’nda çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki ilk baharda tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.
Ardından Boztepe Mahallesini ziyaret eden ve hane ziyaretlerinde bulunan Kaymakam Şimşek, vatandaşlarla sohbet etti ve ailelerin taleplerini dinledi.
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