Malatya’da 7 yerde borulu sulamalar artık sayaçlı olacak.

Malatya Derme Çerkezyazısı Sulaması, Kapıkaya Sulaması, Darende Gökpınar Sulaması, Kuluncak Sofular Sulaması, Doğanşehir Söğüt Sulaması, Hekimhan Güzelyurt Sulaması ve Arapgir Sulaması sayaç ile yapılacak.

Sözü edilen 7 yerde ultrasonik ön ödemeli, kartlı ve uzaktan algılamalı su sayacı montajı yapılacak. Bu sayede, suyun verimli bir şekilde kullanılması ve israf edilmesi önlenecek. Bitki su ihtiyacının üzerindeki aşırı su tüketiminin önüne geçilecek. Verimli arazilerin heba edilmesi önlenecek. Tarımsal verimde artış sağlanması temin edilecek.