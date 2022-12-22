Bölgenin geleceğini kodlayacak gençler hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), tarafından Kodluyoruz Derneği işbirliğiyle düzenlenen Java ve React Yazılım Atölyeleri mezunlarını verdi.

Malatya’da düzenlenen sertifika törenine, FKA Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, Ajans personeli, Kodluyoruz ekibi ile Bingöl, Malatya ve Elazığ’dan Java ve React Atölyesi programlarını başarı ile tamamlayan öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Genel Sekreter Dr. Abdulvahap Yoğunlu, gençlerle sertifika programı için bir araya geldiklerini belirterek, kurum olarak gençlere çok önem verdiklerinin altını çizdi.

Programın katılımcıları doğrudan sektöre hazırlamaya yönelik bir program olduğunu kaydeden Yoğunlu, “Programa başlamadan önce ajans olarak hem Türkiye’deki yazılım sektörünü taradık hem de teknokentlerde bulunan yazılımcı firmalarla görüşmeler gerçekleştirdik. Program gerçekten çok verimli geçti. Doğrudan öğrencileri sektöre hazırlamaya yönelik bir program oldu. Almış olduğunuz sertifikanın önünüzdeki süreçte iş hayatınıza adım attığınızda size çok katkısı olacaktır. Programımızda eğitim alan arkadaşlarımızdan da güzel haberler alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız sektörde iş bularak çalışmaya başlamışlar. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah benzeri haberleri almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yoğunlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Kalkınma Ajansları 2022-2023 yılları temasının” Genç İstihdamı” olarak belirlendiğini hatırlatarak, “Bizler gençleri çok önemsiyoruz. Bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün destekleriyle kurumumuz bu anlamda çok önemli projelere imza atıyor. Her bir öğrencimizi tebrik ediyor başarılar diliyorum. Eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yoğunlu, “FKA, bölgede genç istihdamının artırılması amacıyla gençlerin, geleceğin işlerinin gerektirdiği beceriler ile donatılmasına, becerilerine uygun işlerde istihdam edilmesine ve çalışma hayatına aktif katılımlarının sağlanmasına katkı sağlayacak faaliyetleri yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede, Türkiye’deki yazılımcı sayısının 500 binin üzerine çıkarılması hedefine de uygun olarak TRB1 Bölgesinde (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) gençlere yönelik olarak düzenlenen “Java ve React Yazılım Atölyeleri”nde düzenlenen programlarda toplam 150 öğrenci eğitim gördü. Bilgisayar programcılığı, gençlerin makine bağlantılarına dayanan, meydana getirici, hızlı tempolu dünyaya erişmelerini sağlamakta, yazılım becerilerini pek çok farklı sektöre ve disipline uygulama olanağı sunmaktadır. Oluşturucu bir iş isteyen gençler programlama eğitimleri ile 3 boyutlu animasyon, oyun uygulamaları, mobil uygulamalar veya web tasarımı yapabilir, yapay zeka girişimlerine katılabilir. Bu minvalde, gerek nitelikli genç istihdamı gerek yazılımcı yetiştirme açılarından Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Java ve React Atölyesi programların bölgedeki bilişim sektörüne katkı sağladığı değerlendirtmektedir” dedi.

Öğrenciler de böyle bir eğitim programı düzenlenmesinden dolayı Yoğunlu’ya teşekkür ettiler.