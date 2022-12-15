Malatya’da Okul Sporları Masa Tenisi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. Sporcu öğrenciler, bölge şampiyonasına katılabilmek için ter döktüler.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyet programında yer alan, Okul Sporları Masa Tenisi Genç Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları çekişmeli geçti. Okul Sporları Masa Tenisi Genç Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sonunda, Şehit Serdal Toprak Çok Programlı Anadolu Lisesi birinci, Akçadağ Fatih Fen Lisesi ikinci ve Malatya Spor Lisesi üçüncü oldu. Yakınca Spor Salonunda yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ve takımlara madalya ve kupaları verildi.

Birinci olan okul, bölge şampiyonasında Malatya’yı temsil etme hakkını elde etti.