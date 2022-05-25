Bitki koruma ilaçlarını ruhsatsız satanlar yandı

Bitki koruma ilaçlarını ruhsatsız satanlara büyük cezalar kesilmeye başladı. Bitki koruma ilaçları, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi üzerinden satılabilecek. Bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satılması ile depolanması hakkında toplantı yapıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda düzenlenen toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, Malatya Bitki Koruma Ürün (BKÜ) bayii sorumluları ve konu ile ilgili teknik personeller katıldı. Toplantıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bitki koruma ürünleri sorumlusu Ziraat Mühendisi Suat Cantürk, Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi hakkında bilgi aktardı. Cantürk, bakanlıkça ruhsatlı bitki koruma ürünlerini kare kodlu giriş ve çıkışlarının kesinlikle Bitki Koruma Ürünleri Takip Sistemi üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu belirtti. Cantürk, yapılan bayi denetimlerinde büyük eksiklerle karşılaştıklarına dikkat çekerek, “Yönetmelik gereği Bitki Koruma Ürünlerinin ruhsat sahibi kişiler nezaretinde satılması gerekmektedir. Ama kontrollerimizde bazı bayilerimizin bu yönetmeliğe uymadıkları, reçeteli satışlarında eksiklerin olduğu görülmektedir. Bunları yapan bayilere karşı ise çok büyük ceza ve yaptırımlar olmaktadır. Onun için bütün bayilerin yönetmeliklere özellikle dikkat etmesi gerekmektedir "dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit ise amaçlarının yeni yönetmeliklere bayilerin uymaları olduğunu vurguladı. Macit, "Yapmış olduğumuz bu eğitim ve bilgilendirme toplantısında İl Müdürlüğü olarak sizlere yeni yönetmelik hakkında bilgiler aktarılacak. Müracaat sırasındaki gerekli belgeler, bayide fiziki şartlarda aranan özellikler, bayiinin sorumlulukları ve idari yaptırımlar anlatılacak. Yeni bilgilerin aktarılması sağlanacak. Özellikle Bitki Koruma Ürünleri Stok Takip Programı yayım çalışmasının yapılması, sizlerin sorunlarınızın dinlenilmesi, Bitki Koruma Ürünlerinin yönetmelik koşullarında özellikle reçetesiz satışın olmaması anlatılacak. Amacımız çiftçilerimize uygun zamanda uygun dozda Bitki Koruma Ürünü kullandırılarak Malatya çiftçisine, üreticisine sağlıklı, bol kazançlı ürünleri sağlamaktır. İl Müdürlüğü olarak üreticilerimizin doğru zamanda doğru ilacı doğru dozda kullanmaları için gayret sarf etmekteyiz. Aynı gayreti tüm bayilerimizden beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Toplantı, bayilerin sorularının dinlenmesi ve cevaplandırılması ile sona erdi.