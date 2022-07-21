Bisikletçilere kayısı dopingi

25. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde, Malatya Kent Konseyi ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek olan Bİ-FEST Malatya Uluslararası Bisiklet Festivaline 30 şehirden 200 sporcu Malatya’ya geldi. Malatya Tabiat Parkında konaklayan sporcular Malatya’daki tarihi yerleri gezecek.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan ile Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Mustafa Ekici ile sporcular basın mensupları ile tabiat parkında bir araya geldi.

“Enerji içeceğimiz olan kayısılarımız geldi”

Malatya Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Dernek Başkanı Mustafa Ekici yaptığı değerlendirmede, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan Yıllardır ile MTB Başkanımız Ramazan Özcan Başkanımız bize yıllardır destek oluyorlar. Bizlere kayısı ikramında bulunuyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bisiklet sporcularımıza enerji olacak kayısı ikram edildi” şeklinde konuştu. Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Av. Abdulkadir Artan da konuşma yapıp, 25. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali çerçevesinde Bisiklet gösteri sunulacağını belirtti. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise “Avrupa’daki büyük parklara özenirdik. Çok şükür Malatya’mızda büyük parklarımız var. Malatya tabiat parkında sizleri misafir ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanlığını görevine geldikten sonra 4 milyon metrekarelik yeşil alan yaptık . Cumhuriyet tarihinde bu bir rekordur. Malatya’daki yeşil alanların 3 katıdır. Böyle büyük bir parkta sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Kent konseyinin, büyükşehir belediyemizin kayısı festivali münasebetiyle düzenlemiş olduğu bisiklet turnuvasında sizleri de Malatya’da ağırlamaktan onur duyarım. 30 ilde yaklaşık 200 bisikletçi spor sevenlerimizin bir kısmı buraya geldi, bir kısmı da gelmek üzeredir. 30 ilin dışında Almanya’dan gelen kardeşlerimiz de var” ifadelerini kullandı.

Özcan sporculara kayısı ikram etti

MTB Başkanı Ramazan Özcan da, 25. Malatya Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali nedeniyle Bİ-FEST Malatya Uluslararası Bisiklet Festivaline 30 şehirden katılım sağlayan 200 sporculara enerji versin diye kayısı ikram ettiklerini belirterek, “Bu kayısı enerji verir. Malatya’nın tarihi yerlerini bisikletle gezecekler” dedi.